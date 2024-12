A criação da Copa da NBA na última temporada ousou desafiar a tradição da liga de basquete. A ideia vinha sendo estudada por executivos da liga há muitos anos, mas precisou contar com vários fatores para sair do papel. Evan Wasch, executivo e principal idealizador da competição, explicou ao Lance! o surgimento da inovação:

continua após a publicidade

– A questão era: há uma possibilidade de crescimento, de melhorar o que já é ótimo na NBA? Uma nova propriedade global? Queríamos algo que times e jogadores pudessem olhar como chance de deixar um legado, especialmente no início da temporada, às vezes esquecido. Pensamos nisso nos últimos 10, 15 anos.

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobre a Copa da NBA in loco a convite do Prime Video.

➡️ Copa da NBA: saiba como organizadores fazem do torneio um espetáculo

A criação da Copa da NBA causou estranhamento entre os jogadores americanos, uma vez que a liga tem forte tradicionalismo e sempre repetia o mesmo modelo: apenas o título pelo troféu Larry O'Brien em disputa. De cara, os organizadores colocaram uma alta premiação de 500 mil dólares para cada atleta campeão, uma forma de tornar a competição mais atrativa.

continua após a publicidade

O formato, com fase de grupos e mata-mata em jogo único, também não foi muito bem recebido pelos americanos. Por outro lado, atletas estrangeiros assimilaram mais rapidamente por já estarem acostumados com o modelo que, segundo Evan, teve inspiração em torneios de futebol da Fifa.

Inicialmente, a ideia da criação de uma copa parecia utópica. Anos depois das primeiras conversas, porém, chegou o momento oportuno, já que a NBA passou por outras mudanças, inicialmente forçadas, que abriram caminho para uma maré de inovações.

continua após a publicidade

Durante a pandemia, a liga precisou concentrar todos os jogadores em Orlando e mudar o formato de disputa dos playoffs. Apesar de ter sido um desafio motivado por uma situação lamentável, Evan acredita que a "bolha da NBA" mostrou que o público estava pronto para mudanças na liga. Tanto que, na temporada seguinte, a ideia do play-in - repescagem para definir as últimas vagas nos playoffs - foi mantida, com algumas alterações.

O executivo pensa que a Copa da NBA ainda deve levar de 10 a 15 anos para se consolidar. Uma das apostas é uma parceria de exclusividade com a Amazon a partir da próxima temporada. No entanto, Wasch vê o início do torneio de forma muito promissora. Na edição de estreia, no ano passado, os organizadores foram "premiados" com a vitória do Los Angeles Lakers de LeBron James, uma das franquias mais midiáticas.

Em 2024, o troféu ficará com Milwaukee Bucks ou Oklahoma City Thunder. A decisão acontece nesta terça-feira (17), às 22h30 (de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, que também foi palco da primeira final da Copa.

Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander, astros da final da Copa da NBA 2024 (Fotos: AFP)

➡️ NBA no Brasil? Executivo da liga comenta possibilidade

Entenda o formato da Copa da NBA

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, foi repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, sempre com franquias da mesma conferência. Os times enfrentaram os quatro rivais da mesma chave, de forma que avançaram para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a classificação da temporada regular.

Um dos grandes diferenciais da competição é a disputa do mata-mata em jogo único, em distinção ao que acontece nos playoffs da NBA, nos quais os confrontos são definidos em séries de até sete partidas. Outra mudança em relação ao que o público da liga está acostumado é a realização de duelos em quadra neutra. Assim como em 2023, Las Vegas foi a cidade escolhida como palco da decisão.