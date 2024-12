Depois de muita especulação e uma temporada abaixo, Sergio Pérez deixou oficialmente a Red Bull nesta quarta-feira (18). Em anúncio divulgado nas redes sociais do próprio piloto, Checo agradeceu pelos quatro anos que passou como titular dos taurinos e destacou as conquistas que alcançaram juntos. No período, Max Verstappen levou todos os títulos da Fórmula 1, enquanto a equipe austríaca foi campeã de Construtores em 2022 e 2023.

— Sou incrivelmente grato pelos últimos quatro anos com a Red Bull e pela oportunidade de correr com uma equipe tão incrível. Pilotar na Red Bull foi uma experiência inesquecível, e sempre irei valorizar o sucesso que alcançamos juntos. Quebramos recordes, conquistamos marcas memoráveis e ainda tive o privilégio de conhecer tantas pessoas incríveis ao longo do caminho — destacou Pérez.

Além do sucesso dentro das pistas, Pérez direcionou os agradecimentos também aos funcionários da Red Bull, tanto aqueles que viajam para as corridas, quanto os que trabalham diariamente na fábrica. O mexicano desejou a todos “o melhor no futuro”.

— Um grande obrigado a todas as pessoas da equipe. Direção, engenheiros, mecânicos, cozinha, marketing e comunicação, assim como todos em Milton Keynes. Desejo a todos vocês o melhor no futuro — adicionou.

Parceria de Sergio Pérez e Max Verstappen

Os agradecimentos também se estenderam a Verstappen. O mexicano deixou um ponto de interrogação no ar sobre um possível retorno e fez um pedido aos fãs, também homenageados na despedida do piloto.

— Também foi uma honra correr ao lado de Max como companheiro de equipe por todos esses anos e compartilhar nosso sucesso. Um obrigado especial aos fãs ao redor do mundo, especialmente aos mexicanos, pelo apoio inabalável a cada dia. Vamos nos encontrar novamente em breve. E lembrem-se: nunca desistam — finalizou Pérez.

Sergio Pérez chegou a Red Bull em 2021 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. O GP de da Austrália inaugura a temporada 2025, entre os dias 14 e 16 de março.