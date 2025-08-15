Jogador de meio bilhão do United quase trocou o futebol pelo basquete

Benjamin Šeško, o atacante esloveno de 22 anos é a nova aposta do Manchester United sob o comando de Ruben Amorim, mas o que poucos sabem é que sua força física e agilidade não vêm apenas dos campos, mas também das quadras de basquete.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Benjamin Šeško, novo atacante do Manchester United (Foto: Reprodução / RB Leipzig)

Com 1,95m, Šeško se destaca não só pela altura, mas também por um jogo aéreo que impressiona. Ele conta que a paixão pelo esporte começou na infância: — Eu jogava futebol, alguns dos meus amigos jogavam basquete.

A facilidade com que mudava de esporte era notável. — Se eu tivesse o suficiente, eu poderia simplesmente mudar a bola e o esporte — disse o esloveno, que usava a mudança para aprimorar suas habilidades.

continua após a publicidade

O basquete, segundo ele, foi crucial para seu desenvolvimento como jogador de futebol. — Foi muito fácil para mim, porque eu assisti outras pessoas jogarem e driblarem. Achei isso emocionante. A compreensão para mudar de direção e defender é muito importante. Também ajudou na potência do salto e na impulsão. Eu me beneficiei disso de muitas maneiras — afirmou Šeško.

Essa versatilidade e força física são atributos que o novo técnico do United, Ruben Amorim, espera usar em seu favor. O treinador português, que assumiu o comando após a saída de Erik ten Hag, busca um atacante com bom jogo aéreo e capacidade de atuar em diversas posições. A contratação de Šeško se encaixa nesse perfil, e a expectativa é que ele transforme suas habilidades das quadras em gols para o Manchester United.

continua após a publicidade

Manchester United anuncia artilheiro; valores batem recorde

Benjamin Šeško é o novo jogador do Manchester United. O centroavante de 22 anos foi contratado para preencher uma das lacunas mais críticas do elenco, em mais um momento de reconstrução da entidade. O clube desembolsará 76,5 milhões de euros (equivalente a R$ 484 milhões) em valores fixos, com a possibilidade de acréscimo de 8,5 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) em bônus condicionados a metas de desempenho.

Autor de 21 gols e seis assistências na última temporada pelo RB Leipzig, Šeško demonstrou entusiasmo com a oportunidade de trabalhar sob o comando de Rúben Amorim. O esloveno assinou contrato válido até junho de 2030.