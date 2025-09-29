Antetokounmpo fora: Astro perde início da NBA por doença grave

O Milwaukee Bucks anunciou nesta segunda-feira (29) que o ala-pivô Giannis Antetokounmpo foi diagnosticado com Covid-19 e não participará do início da temporada 2025/26 da NBA.

A ausência de Antetokounmpo, duas vezes eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da liga, representa um impacto significativo para a estrutura tática e as aspirações do Milwaukee Bucks.

O afastamento do jogador também afeta o equilíbrio competitivo da Conferência Leste, na qual os Bucks são considerados um dos principais concorrentes ao título.

O diagnóstico de um atleta de alto rendimento como Antetokounmpo serve como um lembrete da contínua relevância da Covid-19 como uma questão de saúde pública.

Giannis Antetokounmpo durante jogo entre Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers, pela NBA (Foto: Harry How / AFP)

Durante o evento de imprensa que marca o início da pré-temporada da NBA, o ala-pivô Giannis Antetokounmpo abordou suas expectativas para 2025/26 e reforçou suas condições para uma permanência duradoura no Milwaukee Bucks.

Questionado sobre seus objetivos, o atleta, que é a principal figura da franquia, manteve a postura que tem adotado nos últimos anos, enfatizando que seu foco principal é a busca por mais um título da liga.

— É a mesma coisa que tenho dito durante toda a minha carreira. Quero estar em um time que me permita e me dê a chance de ganhar um campeonato… isso nunca vai mudar. Quero estar entre os melhores — declarou Antetokounmpo a jornalistas nesta segunda-feira (29).

Antetokounmpo na NBA

Em seus 12 anos defendendo a equipe de Wisconsin, Antetokounmpo estabeleceu-se como o maior jogador da história da franquia. O grego lidera todas as principais categorias estatísticas do Bucks, com 859 partidas disputadas, 20.538 pontos marcados, 8.530 rebotes capturados, 4.288 assistências distribuídas, 1.064 tocos e 56 triplos-duplos registrados.