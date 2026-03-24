O Golden State Warriors enfim voltou ao caminho das vitórias nesta segunda-feira (23). Apesar disso, as notícias não são das melhores para os fãs da fraquia na NBA. No último minuto da prorrogação, o ala Moses Moody sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e precisou abandonar do duelo de maca.

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O lance ocorreu nos instantes finais da vitória do Warriors por 137 a 131 sobre o Dallas Mavericks. Após roubar a bola, Moody disparou sozinho em contra-ataque e, ao saltar para a enterrada, sentiu a lesão. O ala caiu imediatamente, já levando a mão ao joelho. Veja o vídeo abaixo:

Esse era o primeiro jogo de Moses após uma lesão no punho, que aconteceu na derrota contra o Los Angeles Clippers no início deste mês. Agora, o ala passará por uma bateria de exames para entender a gravidade do problema e se há necessidade de cirurgia. Segundo o jornalista Anthony Slater, da "ESPN", esses procedimentos serão realizados nesta terça-feira (24).

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Embora ainda não se saiba o nível da lesão, as imagens assustaram os fãs e colegas do atleta. O técnico Steve Kerr, em coletiva, não detalhou o caso, mas exaltou o trabalho feito por Moody dentro e fora de quadra.

— Nós não sabemos ainda o que é, mas pareceu feio. A gente só torce para que não seja nada tão grave. Ele é um grande ser humano, ótimo colega de time. É ótimo poder treinar alguém assim. Ele trabalha duro todos os dias e estava sendo incrível no jogo, aliás — disse.

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Moses Moody sofre lesão em Warriors x Mavericks na NBA (Foto: Sam Hodde/Getty Images/AFP)

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