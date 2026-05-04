NBA

Guia das semifinais da NBA: datas, horários e confrontos

Equipes disputam vaga nas finais de conferência; séries começam nesta segunda-feira (4)

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/05/2026
10:01
Victor Wembanyama e Julian Champagnie, do Spurs, se abraçam após vitória sobre o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste (Foto: Ronald cortes/Getty images/Afp)
Victor Wembanyama e Julian Champagnie, do Spurs, se abraçam após vitória sobre o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste (Foto: Ronald cortes/Getty images/Afp)
Os playoffs da NBA entram em sua reta decisiva. A partir desta segunda-feira (4), começam as semifinais de conferência, com apenas oito equipes ainda na briga pelo título da temporada.

New York Knicks, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers seguem vivos na Conferência Leste. Já no Oeste, a disputa envolve San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers.

Nesta fase, os confrontos definem os finalistas de cada conferência. Os vencedores avançam para as finais do Leste e do Oeste e, posteriormente, disputam o título da liga na grande final.

Lebron James e o filho Bronny jogaram juntos na vitória do Lakers sobre o Rockets pelos playoffs da NBA
Lebron James e o filho Bronny jogaram juntos na vitória do Lakers sobre o Rockets pelos playoffs da NBA (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Assim como nas etapas anteriores, as semifinais de conferência são disputadas em séries de melhor de sete jogos. A equipe que vencer quatro partidas primeiro garante vaga na próxima fase.

Calendário completo das semifinais:

Conferência Leste:

Knicks x 76ers:

  • Jogo 1 | Knicks x 76ers - Segunda-feira (04/05), às 21h;
  • Jogo 2 | Knicks x 76ers - Quarta-feira (06/05), às 20h;
  • Jogo 3 | 76ers x Knicks - Sexta-feira (08/05), às 20h;
  • Jogo 4 | 76ers x Knicks - Domingo (10/05), às 16h30;
  • Jogo 5** | Knicks x 76ers - Terça-feira (12/05), horário a definir;
  • Jogo 6** | 76ers x Knicks - Quinta-feira (14/05), horário a definir;
  • Jogo 7** | Knicks x 76ers - Domingo (17/05), horário a definir.

*Se necessário

Pistons x Cavaliers:

  • Jogo 1 | Pistons x Cavaliers - Terça-feira (05/05), às 20h;
  • Jogo 2 | Pistons x Cavaliers - Quinta-feira (07/05), às 20h;
  • Jogo 3 | Cavs x Pistons - Sábado (09/05), às 16h;
  • Jogo 4 | Cavs x Pistons - Segunda-feira (11/05), às 21h;
  • Jogo 5* | Pistons x Cavs - Quarta-feira (13/05), horário a definir;
  • Jogo 6* | Cavs x Pistons - Sexta-feira (15/05), horário a definir;
  • Jogo 7* | Pistons x Cavs - Domingo (17/05), horário a definir.

*Se necessário

Josh Hart, do Knicks, enterra contra o Hawks no jogo dois da primeira rodada dos playoffs (Foto: Al bello/Getty images/Afp)

Conferência Oeste:

Spurs x Timberwolves:

  1. Jogo 1 | Spurs x Timberwolves - Segunda-feira (04/05), às 22h30;
  2. Jogo 2 | Spurs x Timberwolves - Quarta-feira (06/05), às 22h30;
  3. Jogo 3 | Timberwolves x Spurs - Sexta-feira (08/05), às 22h30;
  4. Jogo 4 | Timberwolves x Spurs - Domingo (10/05), às 20h30;
  5. Jogo 5* | Spurs x Timberwolves - Terça-feira (12/05), horário a definir;
  6. Jogo 6* | Timberwolves x Spurs - Sexta-feira (15/05), horário a definir;
  7. Jogo 7* | Spurs x Timberwolves - Domingo (17/05), horário a definir.

*Se necessário

Thunder x Lakers:

  • Jogo 1 | Thunder x Lakers - Terça-feira (05/05), às 21h30;
  • Jogo 2 | Thunder x Lakers - Quinta-feira (07/05), às 22h30;
  • Jogo 3 | Lakers x Thunder - Sábado (09/05), às 21h30;
  • Jogo 4 | Lakers x Thunder - Segunda-feira (11/05), às 23h30;
  • Jogo 5* | Thunder x Lakers - Quarta-feira (13/05), horário a definir;
  • Jogo 6* | Lakers x Thunder - Sábado (16/05), horário a definir;
  • Jogo 7* | Thunder x Lakers - Segunda-feira (18/05), horário a definir.

Todos os horários estão no horário de Brasília.

