Guia das semifinais da NBA: datas, horários e confrontos
Equipes disputam vaga nas finais de conferência; séries começam nesta segunda-feira (4)
- Matéria
- Mais Notícias
Os playoffs da NBA entram em sua reta decisiva. A partir desta segunda-feira (4), começam as semifinais de conferência, com apenas oito equipes ainda na briga pelo título da temporada.
Relacionadas
New York Knicks, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers seguem vivos na Conferência Leste. Já no Oeste, a disputa envolve San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers.
Nesta fase, os confrontos definem os finalistas de cada conferência. Os vencedores avançam para as finais do Leste e do Oeste e, posteriormente, disputam o título da liga na grande final.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Assim como nas etapas anteriores, as semifinais de conferência são disputadas em séries de melhor de sete jogos. A equipe que vencer quatro partidas primeiro garante vaga na próxima fase.
🏀 Aposte em quem vencerá as semifinais da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Calendário completo das semifinais:
Conferência Leste:
Knicks x 76ers:
- Jogo 1 | Knicks x 76ers - Segunda-feira (04/05), às 21h;
- Jogo 2 | Knicks x 76ers - Quarta-feira (06/05), às 20h;
- Jogo 3 | 76ers x Knicks - Sexta-feira (08/05), às 20h;
- Jogo 4 | 76ers x Knicks - Domingo (10/05), às 16h30;
- Jogo 5** | Knicks x 76ers - Terça-feira (12/05), horário a definir;
- Jogo 6** | 76ers x Knicks - Quinta-feira (14/05), horário a definir;
- Jogo 7** | Knicks x 76ers - Domingo (17/05), horário a definir.
*Se necessário
Pistons x Cavaliers:
- Jogo 1 | Pistons x Cavaliers - Terça-feira (05/05), às 20h;
- Jogo 2 | Pistons x Cavaliers - Quinta-feira (07/05), às 20h;
- Jogo 3 | Cavs x Pistons - Sábado (09/05), às 16h;
- Jogo 4 | Cavs x Pistons - Segunda-feira (11/05), às 21h;
- Jogo 5* | Pistons x Cavs - Quarta-feira (13/05), horário a definir;
- Jogo 6* | Cavs x Pistons - Sexta-feira (15/05), horário a definir;
- Jogo 7* | Pistons x Cavs - Domingo (17/05), horário a definir.
*Se necessário
Conferência Oeste:
Spurs x Timberwolves:
- Jogo 1 | Spurs x Timberwolves - Segunda-feira (04/05), às 22h30;
- Jogo 2 | Spurs x Timberwolves - Quarta-feira (06/05), às 22h30;
- Jogo 3 | Timberwolves x Spurs - Sexta-feira (08/05), às 22h30;
- Jogo 4 | Timberwolves x Spurs - Domingo (10/05), às 20h30;
- Jogo 5* | Spurs x Timberwolves - Terça-feira (12/05), horário a definir;
- Jogo 6* | Timberwolves x Spurs - Sexta-feira (15/05), horário a definir;
- Jogo 7* | Spurs x Timberwolves - Domingo (17/05), horário a definir.
*Se necessário
Thunder x Lakers:
- Jogo 1 | Thunder x Lakers - Terça-feira (05/05), às 21h30;
- Jogo 2 | Thunder x Lakers - Quinta-feira (07/05), às 22h30;
- Jogo 3 | Lakers x Thunder - Sábado (09/05), às 21h30;
- Jogo 4 | Lakers x Thunder - Segunda-feira (11/05), às 23h30;
- Jogo 5* | Thunder x Lakers - Quarta-feira (13/05), horário a definir;
- Jogo 6* | Lakers x Thunder - Sábado (16/05), horário a definir;
- Jogo 7* | Thunder x Lakers - Segunda-feira (18/05), horário a definir.
Todos os horários estão no horário de Brasília.
➡️ LeBron James x Michael Jordan: análise de Steve Kerr sobre as lendas da NBA
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias