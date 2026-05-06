Irritado, LeBron James comenta derrota dos Lakers e cita ausência de Doncic

Os nervos de LeBron James estavam à flor da pele após a derrota do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder por 108 a 90, nesta terça-feira (5), pelo jogo 1 das semifinais da Conferência Oeste da NBA 2025/26. Em coletiva de imprensa, o astro do basquete americano mostrou descontentamento ao ser perguntado sobre o desempenho ofensivo do time. Na resposta, o ala de 41 anos citou a ausência de Luka Doncic, que desfalca a franquia californiana desde o início de abril com uma lesão na coxa esquerda.

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— De onde vêm os problemas no ataque? Estamos sem um cara com média de 37 pontos por jogo. O que você está perguntando? Estamos enfrentando a melhor defesa da NBA. Quando você enfrenta uma grande defesa, você tem que ter jogadores que possam atrair múltiplos defensores na quadra, a todo momento. Acho que tivemos grandes chances e as desperdiçamos, mas quando se joga contra os atuais campeões, você tem que ter uma média especial. Nós sabemos que eles são um time de garrafão, então temos que melhorar em não perder a posse, para depois arremessar com confiança.

Fora desde a reta final da temporada regular, Doncic não tem previsão de retorno às quadras. Na abertura da série de semifinal, o armador esloveno viu os Lakers tendo dificuldades para manter a consistência no ataque, com sua menor pontuação em uma partida de playoffs desde 2021.

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Em outra resposta direta, LeBron James evitou comentar sobre a atuação de Shai Gilgeous-Alexander, armador do Oklahoma City Thunder, considerada abaixo do esperado. Ele reforçou que está concentrado na busca pela vaga na final de conferência.

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— Estamos perdendo por 1 a 0. Isso não é Shai vs. Lakers, é Lakers vs. Thunder. Mantenha o foco no que importa, em quem ganhou e quem perdeu — completou o tetracampeão da NBA.

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Thunder sai na frente dos Lakers por 108 a 90

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: Joshua Gateley / Getty Images)

Em quadra, o Oklahoma City Thunder superou o Los Angeles Lakers por 108 a 90, abrindo 1 a 0 na série. O ala-pivô Chet Holmgren foi o cestinha do jogo, com 24 pontos e 12 rebotes, enquanto Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell conseguiram 18 acertos cada.

LeBron foi o principal destaque dos Lakers, com 27 pontos, seguido por Rui Hachimura com 18 e Deandre Ayton com 10. Austin Reaves teve uma exibição tímida, com apenas oito pontos em três de 16 arremessos.

O segundo jogo entre as equipes acontece nesta quinta-feira (7), às 22h30 (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma City.

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