NBA: Técnico admite que Lebron é 3° opção no Lakers

O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, admitiu que LeBron James assumiu o papel de terceira opção ofensiva da franquia nesta temporada da NBA. Com a chegada de Luka Doncic e a ascensão de Austin Reaves, o "Rei" tem passado menos tempo com a posse de bola, adaptando seu jogo a uma nova configuração em quadra.

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— A melhor coisa para o nosso time hoje é ter o LeBron James como o terceiro jogador mais utilizado no ataque — afirmou o treinador.

Na temporada 2025/26, LeBron ostenta médias de 21,2 pontos, sete assistências e seis rebotes, piores números desde sua estreia na liga americana. Enquanto isso, Doncic lidera a equipe com 32,9 pontos, 8,5 assistências e 7,9 rebotes por partida. Já Reaves fica como a segunda unidade ofensivo, registrando média de 23,8 pontos.

Luka Doncic cumprimenta LeBron James, durante o jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz, pela NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

Analista critica postura de LeBron: "Jordan não faria o mesmo"

O jornalista Colin Cowherd comentou sobre a facilidade com que LeBron abdicou do protagonismo para deixar Doncic liderar as ações. Para Cowherd, outros ícones da história do basquete teriam dificuldade em aceitar tal troca.

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— LeBron aceitar ser a terceira opção ofensiva nos Lakers é algo notável. Mas pedir isso a um cara que foi o rosto da NBA por 20 anos é muito forte. Eu não acho que Michael Jordan teria aceitado isso. Não acho que a maioria dos grandes jogadores da história faria o mesmo — disparou o analista.

Apesar da crítica, Cowherd entende a intensão e o momento que vive o ala de 41 anos.

— LeBron sempre focou em vencer. Ele merece crédito por aceitar esse estilo de jogo nos Lakers, sabendo que ainda poderia marcar 24 pontos por partida em metade dos times da liga. Mas, repito: não vejo Jordan agindo da mesma forma - afirmou.