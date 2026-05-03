Viradas após uma desvantagem de 3 a 1 em séries decisivas da NBA são raras, mas acontecem — e o Philadelphia 76ers protagonizou uma delas. No último sábado (2), a equipe venceu o jogo 7 por 109 a 100 e eliminou o Boston Celtics, fora de casa. O resultado não apenas garantiu a classificação, como também encerrou um jejum que durava desde 1982, marcando um momento histórico para a franquia.

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Apesar de ter ficado fora da disputa eliminatória na temporada passada, o Sixers vinha construindo uma trajetória sólida nas primeiras fases desde 2018. Ainda assim, o cenário mudava quando o adversário era o Celtics, especialmente pelo histórico recente entre as equipes. Liderado por Joel Embiid, o time precisou superar não só o rival, mas também o peso desse retrospecto para avançar.

O time de Boston, por sua vez, se consolidou ao longo dos anos como um verdadeiro algoz dos Sixers em confrontos diretos de pós-temporada. Durante quatro décadas, o Philadelphia não conseguia superar os Celtics em séries eliminatórias, independentemente da fase. A vitória recente, portanto, ganha ainda mais relevância ao quebrar essa escrita

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Com Joel Embiid, Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

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Quartas de final da NBA quase definidas

Três das quatro séries das semifinais de conferência já estão definidas. Após a eliminação do Boston Celtics, o Philadelphia 76ers garantiu vaga e vai encarar o New York Knicks no Leste. O outro confronto da conferência ainda depende dos desfechos entre Detroit Pistons x Orlando Magic e Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors.

No Oeste, o cenário já está definido. O Oklahoma City Thunder enfrenta o Los Angeles Lakers, enquanto o San Antonio Spurs mede forças com o Minnesota Timberwolves, em duelos que opõem campanhas fortes da temporada regular a elencos experientes.

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