Stephen Curry critica a NBA: 'Somos mal pagos'

O armador Stephen Curry, principal nome do Golden State Warriors, criticou a atual estrutura de remuneração da NBA. Mesmo sendo o jogador mais bem pago da liga nesta temporada, com salário de R$ 322,74 milhões, o astro apontou uma limitação: a ausência de participação dos atletas no crescimento do valor das franquias.

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Crítica ao modelo atual

Curry destacou que sua insatisfação não está nos valores dos contratos individuais, mas sim nas regras estabelecidas pelo acordo coletivo da liga (CBA). Segundo ele, os jogadores recebem altos salários, mas ficam restritos aos ganhos imediatos, sem acesso à valorização econômica das equipes ao longo do tempo:

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O que é "equity"?

No contexto citado pelo jogador, "equity" refere-se ao patrimônio líquido de uma empresa, ou seja, o valor que pertence aos proprietários após a dedução de dívidas. Na prática, representa a participação no crescimento econômico de uma organização.

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Atualmente, as regras da NBA impedem que atletas tenham esse tipo de participação enquanto ainda estão em atividade.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, comemora vitória sobre o LA Clippers em partida válida pelo torneio de Play-In da NBA (Foto: Adam pantozzi/Nbae via getty images/Afp)

Jogadores são mal pagos?

Questionado diretamente sobre a valorização financeira dos atletas, o armador foi além e sugeriu que, sob essa perspectiva, os jogadores podem sim estar sendo mal pagos:

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Confira os maiores salários da NBA:

1. Stephen Curry - US$ 59,6 milhões

2. Nikola Jokic - US$ 55,2 milhões

3. Joel Embiid - US$ 55,2 milhões

4. Kevin Durant - US$ 54,7 milhões

5. Jimmy Butler - US$ 54,1 milhões

6. Anthony Davis - US$ 54,1 milhões

7. Jayson Tatum - US$ 54,1 milhões

8. Giannis Antetokounmpo - US$ 54,1 milhões

9. Karl-Anthony Towns - US$ 53,1 milhões

10. Jaylen Brown - US$ 53,1 milhões

11. Devin Booker - US$ 53,1 milhões

12. LeBron James - US$ 52,7 milhões

13. Paul George - US$ 51,6 milhões

14. Kawhi Leonard - US$ 50 milhões

15. Zach LaVine - US$ 47,4 milhões

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