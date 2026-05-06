Gui Santos relembra noite de draft da NBA: 'Desabou meu mundo'

O brasileiro Gui Santos, que ganhou destaque na reta final da temporada com o Golden State Warriors, se emocionou ao lembrar que quase não foi escolhido na noite do draft da NBA. Em entrevista ao Podpah, o atleta contou que recebeu uma ligação do empresário, apresentando caminhos alternativos para entrar na liga.

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— Chegou na pick 40 e nada de chamarem meu nome, e eu assistindo pela TV nervoso. Foi quando meu telefone tocou e eu atendi pensando que ia ser selecionado. Mas meu agente falou: "Gui, falei com os times e a gente não vai ser selecionado, nenhum time deu garantia. Mas não fica triste, não é a única forma de entrar na NBA, a gente pode entrar pela Summer League, ou conseguir algum contrato depois". Desabou meu mundo - disse.

Depois de receber a ligação, Gui buscou o apoio dos pais e disse que, pela primeira vez, viu sua mãe sem palavras para confortá-lo diante da frustração. Segundo o jogador, o pai buscou "reforço" na fé, e pouco depois, a família foi surpreendida com a notícia positiva.

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— Nossa família é muito religiosa, meu pai pegou o terço, e começou a agradecer pela oportunidade de chegar perto da NBA. Aí quando ele terminou, meu agente me liga: "Aí Gui, a gente é brasileiro, vai pra frente da televisão, o Golden State vai te selecionar na pick 55". Fiquei maluco - completou.

Gui não conseguiu ligar a TV novamente a tempo de ver o anúncio de seu nome mas, ao pegar o celular, viu o post de boas vindas do Golden State Warriors no Instagram, e recebeu uma enxurrada de mensagens o parabenizando.

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O brasileiro Gui Santos, durante participação no Podpah (Foto: Reprodução/ Instagram)

Temporada de Gui Santos na NBA

Gui Santos teve um salto de protagonismo na atual temporada da NBA, ganhando espaço na equipe e minutagem em quadra, vivendo sua melhor fase na liga. Um dos jogos mais marcantes aconteceu no dia 26 de março, quando o ala foi o cestinha na vitória sobre o Brooklyn Nets, com 31 pontos. Na ocasião, se tornou se tornou o primeiro brasileiro em 12 anos a atingir a marca de 30 pontos em um jogo da temporada regular.

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