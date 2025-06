Zico comenta sobre mudanças no time titular do Flamengo

No pré-jogo entre Flamengo e Chelsea, o ídolo Zico participou da transmissão da Flamengo TV e revelou uma curiosidade com o técnico adversário, Enzo Maresca. O ídolo rubro-negro comandou o italiano durante sua passagem, como treinador, pelo Olympiacos, da Grécia.

➡️ AO VIVO: acompanhe o pré-jogo do Flamengo no Mundial direto dos EUA

- Foi meu jogador no Olympiacos, um cara espetacular. Um jogador de meio campo, com muita qualidade e quer implantar um pouco daquilo que ele apresentou como jogador. Foi um excelente profissional comigo, era um ambiente complicado e ele me ajudou bastante. Fizemos uma grande amizade, torço muito por ele, menos hoje (risos). Que ele possa fazer uma grande partida, mas que o Flamengo ganhe - disse o Galinho.

Zico também falou sobre as mudanças do Flamengo para o jogo contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Segundo o Galinho, é necessário haver uma rodagem no elenco para todos os atletas terem boas condições na competição.

- Acho que não tem muita mudança. A gente sabe que precisa dar uma certa tranquilidade para os jogadores, todos os times estão fazendo isso. O importante é todo mundo estar em boas condições para a próxima fase - enfatizou.

O Flamengo vai empatando com o Chelsea por 1 a 1, com gols do português Pedro Neto e do atacante Bruno Henrique. Antes da partida, Zico comentou sobre as entradas de Danilo e Wesley na defesa rubro-negra para este confronto.

- O Danilo está em ótimas condições, é um jogador com uma categoria e qualidade muito grande. O Wesley é um jogador que teve uma evolução muito grande nos últimos meses e vai querer retomar a posição - destacou.

Zico acompanha o Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira outras falas de Zico

Adversários na Champions League

- O Chelsea foi meu adversário na Champions League, quando treinava o Fenerbahce. Mas eu joguei contra ele (Maresca), contra o Sevilla. Foram dois jogos, vencemos por 3 a 2 na Turquia, eles devolveram o placar e decidimos nos pênaltis. Por felicidade nossa, ele foi um dos que perdeu o pênalti no jogo. O Sevilla tinha um timaço, foi campeão da Uefa, não me lembro quantas vezes. Eliminamos eles em dois jogaços, que foram eleitos os dois melhores da competição.

Avaliação do elenco do Chelsea

- Não só o Enzo Fernández, mas como o Palmer, são os dois principais jogadores e organizadores das principais jogadas do time do Chelsea. Então, é preciso estar atento com esses dois jogadores. O Enzo é um cara que se infiltra muito bem, está sempre dentro da área. O Palmer com aquela jogada de trazer a bola para o meio, tipo o Luiz Araújo quando joga pela direita (risos). Acho que o Filipe Luís estuda tudo, todos os detalhes e vai dar todas as informações para o elenco.

Intensidade no calor

- Dá em alguns momentos da partida, não dá para fazer isso o tempo todo. Não há organismo que aguente, lógico que você tenta imprimir um ritmo mais forte, num time que mesmo rodado está num final de temporada. Tá invertido naquele período que a gente tinha, chegávamos mortos no último jogo. Agora está melhor para a gente, temos que estar atentos nessa situação. A temperatura hoje está mais favorável para o Flamengo.

- Faz diferença sim. A temperatura faz com que o ritmo da partida dê uma acalmada. Tem uma coisa muito importante hoje, que são as cinco substituições. Então, o cara pode dar tudo naquele período que ele está em campo e se você fizer uma estatística em todos os times, aqueles que jogam pelos lados são normalmente os primeiros a sair.

Sul-americanos tem boa consistência defensiva neste Mundial

- Eu não me acostumo com essas questões das estatísticas não. Porque o time pode jogar fechadinho, deixando o adversário com a bola e tendo uma oportunidade ele vai lá e crava. Tem aquele cara que toca a bola, “ah, foi melhor passador. teve 50 passes”, todos para o lado, não teve um que deixasse um companheiro na cara do gol. Então eu prefiro aquele que erra 5, mas decide. O que vale é chegar lá dentro do gol. A posse de bola tem uma vantagem, você cansa mais o adversário. O Flamengo ultimamente tem criado oportunidades, tem chutado a gol, mas acho que você pode surpreender mais com chutes de fora da área. É uma situação que muitas vezes pega o goleiro sem poder defender. Agora, as oportunidades estão sendo criadas.