O Real Madrid terá o Pachuca, do México, como adversário na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os times integram o Grupo H da competição e vão se enfrentar pela segunda vez na história em um intervalo de menos de um ano.

continua após a publicidade

A Fifa entrevistou Gustavo Cabral, que falou sobre um clima de reencontro que paira sobre o elenco do Pachuca. O zagueiro de 39 anos é um dos líderes do clube mexicano e será um dos principais comandantes dos companheiros de equipe.

Gustavo Cabral recebe medalha de vice-campeão do Mundial de 2024 (Foto: Reprodução / Fifa)

— É muito emocionante (enfrentar o Real Madrid). Jogamos com eles no Intercontinental e, mesmo que não tenhamos conseguido o resultado que queríamos, desfrutamos da ocasião — disse à Fifa.

continua após a publicidade

Simulador do Mundial de Clubes do Lance! Simule resultados e veja as chances de classificação do seu time.

O Pachuca encarou o Real Madrid na decisão do Intercontinental em dezembro do ano passado. Para chegar à decisão, o clube mexicano precisou derrotar o Botafogo e o Al-Ahly, que também disputam a atual edição do Mundial. O clube espanhol venceu a final por 3 a 0, com gols de Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.

Na ocasião, Gustavo Cabral ficou no banco de reservas, mas observou bem os companheiros mais jovens, que ficaram encantados com a possibilidade de enfrentar o Real Madrid. O zagueiro também garantiu que o time está mais preparado para encarar o time da Espanha.

continua após a publicidade

Gustavo Carbal é homenageado pelos 200 jogos no Pachuca (Foto: Reprodução / X)

— Estamos falando de garotos de 17 ou 18 anos que puderam dizer que jogaram contra um dos melhores times do mundo. Agora eles têm a oportunidade de fazer isso de novo e aproveitar duas vezes mais. Dessa vez, sabemos o que temos que fazer contra eles e vamos buscar fazer um bom duelo — avaliou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apelidado de "O Sargento" pela torcida, Gustavo Cabral completou 200 jogos pelo Pachuca em abril e foi homenageado pelo clube nas redes sociais. Com passagens pelo Celta de Vigo e pelo Levante e já marcou um gol no Real Madrid.

Real Madrid x Pachuca no Mundial de Clubes

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium, Charlotte