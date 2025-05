Às vésperas do Mundial de Clubes 2025, Khéphren Thuram falou com exclusividade à FIFA sobre o privilégio de defender a Juventus, a herança familiar no esporte e as expectativas para a competição nos Estados Unidos. O meio-campista francês, de 24 anos, se mostrou confiante, focado e orgulhoso de carregar o legado de seu sobrenome em um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol italiano.

Vestindo as tradicionais listras pretas e brancas, Thuram carrega o nome de uma família com fortes raízes no futebol: seu pai, Lilian Thuram, foi ídolo da Juventus e campeão mundial com a França em 1998. Já seu irmão, Marcus, é atacante da rival Inter de Milão, finalista da Champions League e também participará do Mundial. Apesar do peso do sobrenome, Khéphren demonstra tranquilidade e maturidade ao lidar com as expectativas:

- Meu pai me disse que vestir a camisa da Juventus é algo do qual devo me orgulhar... Ele me falou que, quando você veste essa camisa, é para vencer - revelou o meia, que completa seu primeiro ano no clube durante o torneio.

Lilian Thuram, campeão Mundial com a França, com seus filhos Khéphren e Marcus (Foto: Divulgação/FIFA)

A competição promete fortes emoções para a família Thuram. No Grupo G, a Juventus enfrentará Al Ain, Wydad e Manchester City. Caso avancem, os irmãos Khéphren e Marcus poderão se cruzar nas quartas de final. Mas nem mesmo o vínculo familiar abala a seriedade do meio-campista quando o assunto é competição:

- É incrível que a gente divida a mesma paixão pelo futebol... Mas, em campo, cada um vai defender o seu time - disse o atleta.

Mesmo com a troca recente de comando técnico – Thiago Motta deu lugar a Igor Tudor –, Thuram acredita que a Juve chega forte ao Mundial e reforça a mentalidade vencedora do clube:

- Acho que um clube como o nosso entra em qualquer competição para vencer. Queremos ganhar todas as competições que disputamos - afirmou Thuram.

Nos Estados Unidos, país que já conhece bem e onde se sente à vontade como fã da NBA, Khéphren espera celebrar mais do que apenas seu aniversário de um ano no clube:

- Posso dizer que o público americano verá muitos jovens talentos... Espero que eles estejam do nosso lado - disse o jogador.

Motivado, adaptado e carregando o DNA da Juventus, Khéphren Thuram está pronto para brilhar no Mundial – e, quem sabe, conquistar um título que celebre em grande estilo o início de sua história com a Velha Senhora.