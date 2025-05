Nesta semana, dois times brasileiros que disputam o Mundial viram seus rivais chegarem à finais continentais na Europa. O PSG, adversário do Botafogo, vai disputar a decisão da Champions League no dia 31 de maio. O Chelsea, que encara o Flamengo, foi à final da Conference League e decide o título no dia 28 deste mês.

O Paris Saint-Germain confirmou o favoritismo e derrotou o Arsenal por 2 a 1, jogando em casa. Depois de uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida disputado na Inglaterra, o time francês fez o esperado e venceu jogando o Parque dos Príncipes.

Dembélé e Hakimi celebram classificação do PSG para final da Champions (Foto: Franck Fife / AFP)

Fabián Ruiz e Achraf Hakimi fizeram os gols da vitória, que contou com mais uma assistência de Dembélé. O camisa 10 do clube francês tem média de uma participação direta em gols por jogo na temporada 2024/25 e é um dos candidatos favoritos a levar a Bola de Ouro.

O Chelsea também cumpriu favoritismo contra o Djungarden, da Suécia. O clube inglês derrotou os adversários na ida por 4 a 1 mesmo jogando fora de casa e já voltou para a Inglaterra praticamente classificado para a final da Conference League.

Elenco do Chelsea comemora gol contra o Djurgarden pela Conference League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Com o resultado favorável, Enzo Maresca escalou um time alternativo, poupando vários titulares, já que o Chelsea ainda busca um lugar no G4 da Premier League. Dewsbury-Hall foi o autor do gol da vitória no jogo.

O rival do Fluminense com mais destaque nesta semana é o Mamelodi Sundowns, que derrotou o Chippa United por 3 a 0 e se manteve com larga vantagem no Campeonato Sul-Africano. O time tem 12 pontos a mais que o segundo colocado da liga nacional.

O destaque entre os rivais do Palmeiras vai para o Al-Ahly. Com dois gols de Eman Ashour, o Al-Ahly venceu o Al-Masry por 4 a 2. O clube assumiu a liderança provisória do Campeonato Egípcio.

Veja resultados dos rivais de brasileiros no Mundial

Grupo A - Palmeiras

Al-Ahly 4 x 2 Al-Masry - Campeonato Egípcio

Grupo B - Botafogo

PSG 2 x 1 Arsenal - Semfinal da Champions League

Grupo D - Flamengo

Chelsea 1 x 0 Djungarden - Semifinal da Conference League

Pachuca 0 x 0 América do México* - Quartas de final do Campeonato Mexicano

Grupo F - Fluminense

Mamelodi Sundwons 3 x 0 Chippa United - Campeonato Sul-Africano