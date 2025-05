Xabi Alonso é o plano A do Real Madrid para a substituição de Carlo Ancelotti, que deve deixar o clube espanhol no fim da temporada europeia, na segunda quinzena de maio. No entanto, o Real seguirá com o calendário ativo pelo menos até o fim de junho com a disputa do Mundial de Clubes em curso. Segundo a imprensa espanhola, o treinador do Bayer Leverkusen está aberto a uma mudança de planos para assumir o novo desafio.

Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen (Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)

De acordo com o site Relevo, o plano inicial de Xabi Alonso era chegar ao Real Madrid para a pré-temporada, que vai acontecer após da disputa do Mundial de Clubes. A ideia do treinador era poder trabalhar com mais tempo livre e contar com atletas mais saudáveis, já que o elenco tem várias baixas por lesão.

No entanto, a queda na Champions League, a derrota na final da Copa do Rei e a segunda colocação no Campeonato Espanhol tornaram o título do Mundial de Clubes prioridade. Ainda segundo o site, a diretoria do clube, que cogitou viajar para os Estados Unidos com Santiago Solari como treinador interino, agora deseja que Xabi Alonso antecipe sua chegada e estreia oficialmente no Mundial de Clubes.

Apesar de uma grande mudança em seu planejamento, o treinador estaria inclinado a aceitar as condições para aproveitar a grande oportunidade ofertada pelo seu ex-clube. Como jogador, foram cinco temporadas defendendo a camisa do Real Madrid, com seis gols marcados, 30 assistências e cinco títulos conquistados. O grande objetivo de Xabi Alonso é repetir como treinador o sucesso que obteve como atleta pelo clube espanhol.

Depois de uma temporada de muito sucesso no Bayer Leverkusen em 2024 e da conquista do primeiro título da Bundesliga da história do clube, Xabi encantou o mundo do futebol. Sob o seu comando, o time atingiu 51 jogos de invencibilidade e estabeleceu um novo recorde na Europa. Em 2024/25, o clube alemão não conquistou títulos, mas se manteve na briga pelo bicampeonato nacional até o fim da disputa.

Se chegar ao Real Madrid para Mundial, Xabi terá pouco menos de um mês para treinar e conhecer melhor o elenco do clube espanhol. Sua estreia oficial aconteceria no dia 18 de junho, em partida contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Jogos do Real Madrid na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field