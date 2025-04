Segundo o jornal portugues A Bola, o Real Madrid definiu Santiago Solari como treinador interino para a disputa do Mundial de Clubes 2025, enquanto aguarda a chegada de um novo comandante para a temporada 2025/26. A medida ocorre em meio à transição provocada pela saída iminente de Carlo Ancelotti, que assumirá a seleção brasileira após o término da temporada europeia, conforme antecipado pelo jornal The Athletic.

continua após a publicidade

O treinador argentino, que trabalhava como dirigente do clube, assume a equipe com a missão de liderar o time no torneio, que terá início em 14 de junho, nos Estados Unidos. Embora não seja cogitado para permanecer no cargo após a competição, o argentino pode influenciar diretamente o desempenho do time. O nome de Xabi Alonso é o mais cotado para assumir o cargo em definitivo na próxima temporada.

Solari a beira do campo em sua primeira passagem como treinador do Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Solari conhece bem o clube. Atuou como jogador entre 2000 e 2005 e retornou anos depois, em 2016, para iniciar sua trajetória como treinador no Real Madrid Castilla, equipe B do Real Madrid. Em 2018, substituiu Julen Lopetegui no comando do time principal. Durante sua passagem como técnico, foi responsável por uma decisão que agradou à diretoria e os torcedores: ofereceu mais oportunidades a Vinícius Júnior, recém-chegado do Flamengo, e afastou Isco após um episódio de indisciplina. Em 2018, Solari foi campeão Mundial de Clubes com o Real Madrid, mas foi eliminado de forma precoce para o Ajax nas oitvas de final da Champions League de 2019.

continua após a publicidade

Entre novembro de 2018 e março de 2019, Solari dirigiu o Real Madrid em 32 partidas oficiais. Conquistou 22 vitórias, somou dois empates e sofreu oito derrotas.

Em 2022, após passagem pelo América do México, Solari voltou ao Real Madrid como diretor de futebol. Agora, assume interinamente o comando técnico da equipe em mais uma edição do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Carreira como jogador

Como jogador, Solari iniciou a carreira no Newell’s Old Boys, na Argentina. Ganhou projeção no River Plate antes de se transferir para a Europa em 1999, contratado pelo Atlético de Madrid. Em 2000, trocou o clube colchonero pelo Real Madrid, onde atuou por cinco temporadas, somando 209 partidas. Foi campeão da Liga dos Campeões em 2002 e participou da jogada do gol decisivo marcado por Zidane na final contra o Bayer Leverkusen. O meia também conquistou dois Campeonatos Espanhóis com a camisa do Real.

Após a passagem pelo Real, seguiu para a Inter de Milão, onde venceu três edições da Serie A e uma Taça da Itália. Encerrou a carreira com passagens por San Lorenzo, Atlante (México) e Peñarol (Uruguai), além de ter sido convocado para a seleção argentina em 11 oportunidades.

Santiago Solari, como jogador do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Solari já busca reforços para o Real

Santiago Solari deseja contar com Franco Mastantuono, meia-atacante de 17 anos do River Plate. O jogador chamou atenção após marcar um golaço de falta no Superclássico contra o Boca Juniors e tem multa rescisória avaliada em 45 milhões de euros.

Segundo o jornal As, Solari acompanha o atleta desde as categorias de base e foi quem alertou o Real Madrid sobre o talento do jovem ainda aos 16 anos. A ligação de Solari com o River, onde jogou, reforça o interesse na contratação.

Solari assume o Real Madrid mais uma vez em um momento de transição, com o objetivo de manter a competitividade da equipe em um torneio que o clube já venceu cinco vezes, mas que desta vez será em um formato inédito e mais competitivo. O clube espanhol está no Grupo H da competição, ao lado de Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg.