Vice-campeão da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei, eliminado da Champions League e atrás do Barcelona na La Liga. Este é o cenário da temporada 2024/25 do Real Madrid, que pode virar de chave na inédita edição do Mundial de Clubes. Rumo à glória intercontinental, o clube merengue tem interesse na renovação com os capitães Luka Modrić e Lucas Vázquez, visando a participação no torneio.

Multicampeões pelos Merengues, ambos têm contrato até junho de 2025. Dessa forma, eles não participariam do Mundial, que acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho deste ano.

É uma situação, no mínimo, insólita, mas que terá de acontecer em vários clubes, visto que inúmeros contratos se encerram no último dia do próximo do mês. Segundo o jornal espanhol "As", as negociações já estão em andamento para Modrić e Vázquez renovar por...duas semanas, período necessário para a disputa da competição.

O mesmo veículo, inclusive, informa ainda está aberta a possibilidade dos dois continuarem em 2026. A situação do espanhol é mais complicada, dado que Daniel Carvajal está recuperado de lesão e Trent Alexander-Arnold deve ser o principal reforço da janela de verão, a custo zero, fechando a lacuna de opções na lateral-direita. Modrić, por sua vez, aceitaria reduzir o salário e ter um papel menos preponderante no plantel, ainda mais do que nesta temporada.

👀 Veja os jogos do Real Madrid na primeira fase do Mundial de Clubes ⬇️

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Charlotte

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

