Jorge Jesus ficou conhecido por não medir palavras em suas declarações sobre o futebol quando treinou o Flamengo, entre 2019 e 2020. O treinador português, que já comanda o Al-Hilal há duas temporadas, estará na beira do campo no duelo com o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. O jogo entre os clubes da Arábia Saudita e da Espanha acontece na primeira rodada do Grupo H. O 'Mister' afirmou que o confronto com a equipe espanhola não será uma novidade para ele.

Jorge Jesus crê em classificação do Al-Hilal para as oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação / Fifa)

— Sim, já tenho alguma experiência de defrontar várias equipas na Europa, como na Champions League e na Liga Europa. Já estive num clube em que defrontei duas vezes o Real Madrid. É um clube em todo o mundo conhecido. É um clube sempre com grandes jogadores, jogadores de grande qualidade. Vai ser muito motivante para todos nós jogarmos contra o Real Madrid. Não é que seja uma experiência nova nem para mim, nem para os jogadores do Al Hilal, porque já jogaram num Campeonato do Mundo contra o Real Madrid. E estamos muito esperançosos de fazer um bom Campeonato do Mundo, porque temos qualidade para isso — avaliou, em entrevista à Fifa.

Jorge Jesus enfrentou o Real Madrid em duas partidas quando comandava o Sporting, na fase de grupos da Champions League de 2016/17. O clube espanhol venceu como mandante e visitante pelo placar de 2 a 1 nos dois jogos. O Al-Hilal, que hoje é comandado pelo português, encarou a equipe de Madrid na decisão do Mundial de Clubes de 2023 e foi derrotado por 5 a 3.

Na entrevista, Jesus não falou sobre uma possível revanche pessoal e institucional por parte do clube no confronto com o Real Madrid. Segundo o treinador, o objetivo do Al-Hilal no Mundial de Clubes é passar pela fase de grupos.

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, durante partida contra o Al Saad, pela Champions League da Ásia (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

— O objetivo é exatamente esse, é passarmos a primeira fase, e depois de passar a primeira fase acreditamos que tudo pode ser possível. Por quê? Porque o sorteio também tem influência nas equipes. E o nosso objetivo não é só participar, não é só dizer que vamos estar no Campeonato do Mundo. O nosso objetivo é participar e demonstrar a qualidade da equipa do Al Hilal e a qualidade do futebol Saudita — afirmou.

O momento de Jorge Jesus

Jorge Jesus já viveu seus melhores momentos no comando do Al-Hilal. Em 2024, o clube atingiu a marca de 34 vitórias seguidas e estabeleceu um recorde na história do futebol mundial. Em sua segunda passagem pelo clube saudita, o treinador português já conquistou quatro títulos, batendo os principais rivais no território nacional.

Na atual temporada, o português tem números abaixo de seus próprios padrões. São 31 vitórias, oito empates e seis derrotas em 45 partidas. Com um aproveitamento de aproximadamente 53%, o Al-Hilal ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita.

O clube de Jorge Jesus também segue vivo na Liga dos Campeões da Ásia e é semifinalista da competição. O treinador, que foi campeão da Supertaça da Arábia Saudita, busca conquistar mais um título na temporada.

Jogos do Al-Hilal no Mundial de Clubes

🌏 Real Madrid x Al-Hilal

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 RB Salzburg x Al-Hilal

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Al-Hilal x Pachuca

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park