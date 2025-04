Alexander Schlager, goleiro do RB Salzburg, falou em entrevista à FIFA sobre a expectativa de disputar o Mundial de Clubes da FIFA 2025. Aos 29 anos, o austríaco terá a oportunidade de representar seu país em um torneio global pela primeira vez.

Natural de Salzburg, o goleiro estreou no clube em 2012 após passagem pelas categorias de base. Após sair da equipe em 2015 e atuar por outros clubes, incluindo o RB Leipzig, que pertence ao mesmo grupo de investidores, Schlager voltou ao time austríaco em 2023. Ao todo o jogador soma 62 partidas pela equipe.

Oportunidade de jogar um Mundial de Clubes

Durante a conversa, o jogador comentou sobre a oportunidade de participar de uma competição com desta magnitude e sobre a sua a importância para os torcedores do clube austríaco.

- É uma ocasião especial, acima de tudo. Não só para nós, como jogadores, mas para todos os torcedores de futebol na Áustria. Vamos enfrentar os melhores clubes do mundo. É o tipo de oportunidade que não aparece com muita frequência na vida - afirmou o goleiro.

Confronto contra o Real Madrid

Schlager também comentou sobre o desafio de enfrentar o Real Madrid na segunda rodada da fase de grupos do Mundial e disse que está ansioso para o confronto contra o clube espanhol.

- Jogar contra o Real Madrid e ter a oportunidade de provar seu valor contra aquele time é sempre uma experiência especial. Vamos dar o nosso melhor e ver no que dá. Estamos todos ansiosos por jogos como esse - revelou Schlager.

Estilo de jogo do Salzburg

Ao ser questionado sobre a filosofia de jogo do Salzburg, o goleiro afirmou que essa é a principal força da equipe austríaca e o que permite competir de forma equilibrada contra qualquer adversário.

- Acho que é exatamente isso que pode nos dar uma vantagem contra adversários difíceis: a maneira como jogamos. Se todos trabalharmos juntos, podemos causar dor de cabeça para qualquer time. Vimos isso contra o Real Madrid na Liga dos Campeões - comentou o jogador.

Alexander Schlanger em campo pelo RB Salzburg (Foto: Reprodução/Instagram)

Gosto por outros esportes

Fora de campo, o goleiro declarou interesse pelo golfe e mencionou o nome de Scottie Scheffler como um atleta que admira. Apesar de não ser fã, Schlager também destacou a popularidade da NBA entre os colegas de time.

- Então, não sou fã de basquete ou hóquei no gelo, o que talvez seja mais típico do país, mas gosto de golfe. Acho o Scottie Scheffler muito legal. Gosto de vê-lo jogar (...) A NBA é definitivamente popular (entre os colegas de time). Temos algumas barras de flexão na sala de musculação com um círculo atrás, e as pessoas estão sempre lá arremessando basquete e fazendo desafios - concluiu o atleta.

O Salzburg está no Grupo B do torneio, ao lado de Real Madrid, Al-Hilal e Pachuca. A estreia do time está marcada para o dia 17 de junho, contra o Al-Hilal.