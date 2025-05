Xabi Alonso será o futuro treinador do Real Madrid. O atual técnico do Bayer Leverkusen anunciou que deixará o comando da equipe alemã ao fim da temporada e é provável que sua estreia pelo seu ex-clube da carreira como atleta aconteça no Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos.

O anúncio aconteceu na coletiva que antecede a partida entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Entre a série de perguntas que respondeu, Xabi chamou a atenção ao dar uma resposta enigmática a um jornalista.

Xabi Alonso responde jornalista em entrevista coletiva (Foto: Reprodução / Youtube AS TV)

Um jornalista perguntou se Xabi tem um visto válido para entrar nos Estados Unidos. Confira o diálogo, que ocorreu no meio da coletiva:

— Você tem um visto válido para os Estados Unidos? — perguntou o jornalista.

— Não tenho ideia — respondeu Xabi, que sorri logo após concluir a resposta.

Ida de Xabi Alonso para o Real Madrid

Xabi Alonso sempre o nome favorito da diretoria merengue para substituir Carlo Ancelotti, que está de saída do Real Madrid. A entrevista coletiva do treinador aconteceu na manhã desta sexta-feira e o Bayer Leverkusen também anunciou a saída do técnico em suas redes sociais.

Agora, o treinador é aguardado na Espanha para comandar o Real Madrid já a partir de maio, após o fim da temporada 2024/25 no calendário europeu. Xabi comandará o clube espanhol no Mundial de Clubes, onde deve estrear em sua segunda passagem, primeira como técnico, no time espanhol.

Ex-jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, Alonso deve assinar contrato de três anos com o clube espanhol. A expectativa é que a saída antecipada de Ancelotti facilite seu acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.