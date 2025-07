FILADÉLFIA (EUA) - O clima é de despedida em todos os sentidos, já que o Palmeiras acabou eliminado do Mundial de Clubes da Fifa e Estêvão fez seu último jogo pelo clube que o revelou. O time europeu bateu o brasileiro por 2 a 1 nas quartas de final com o segundo gol de um "lance de azar", já que foi considerado contra do goleiro Weverton.

- A minha visão de dentro do jogo é um desvio se não engano no joelho do Ríos, e eu já tinha me programado para entrar na bola e quando tentei voltar já não consegui. Essa é a minha visão, não vi o lance ainda, mas acho que não será diferente disso. Não há nada a se fazer a não ser seguir em frente, nada vai voltar mais, é seguir caminhando. Fica aqui nosso sentimento de que poderíamos seguir, tínhamos capacidade, mas ainda há muita coisa para viver esse ano - disse Weverton, após a eliminação.

Em relação ao companheiro de clube que agora se despede, o veterano goleiro deixou uma mensagem carinhosa e desejando boa sorte no novo desafio de Estêvão, que vai jogar agora pelo Chelsea.

- A gente agradece ao Estêvão por todo esse tempo de convivência. É um garoto muito jovem, que ainda vai aprender muito, está só começando sua jornada no futebol, mas tem um potencial muito grande, fez um gol hoje que nos ajudou muito. Eu, em especial, convivi muito tempo com ele. Desejo boa sorte a ele, que ele seja muito feliz e possa atingir o mais alto nível que ele puder, e com certeza ele vai - concluiu o goleiro alviverde.

Agora, o Verdão retorna ao Brasil para dar sequência às competições nacionais. O Chelsea, que avançou para a semifinal, vai enfrentar o Fluminense na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

