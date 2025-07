Emocionado, Estêvão agradece Palmeiras, mas lamenta: ‘Triste me despedir desse jeito’

FILADÉLFIA (EUA) - O atacante Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras. Quis o destino que fosse justamente contra seu próximo desafio: o Chelsea, da Inglaterra. O time europeu bateu o brasileiro por 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa e, com isso, a Cria da Academia se despede do clube que o revelou com tristeza.

continua após a publicidade

➡️ Chelsea e Weverton antecipam adeus de Estêvão do Palmeiras

- A gente sabe o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente lutou pra deixar o nosso máximo em campo. Sei que cada um deixou o seu máximo, acho que isso é o mais importante. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos muito ao Palmeiras por tudo que eles fizeram pela gente. E muito obrigado, Palmeiras, você vai estar sempre no meu coração - declarou Estêvão, após a eliminação do toneio.

Visivelmente emocionado, o atacante lamentou se despedir do clube com uma eliminação tão dolorida. O jogador, autor do único gol do Palmeiras na partida, também agradeceu o apoio que recebeu da torcida durante toda sua trajetória pelo clube que o revelou.

continua após a publicidade

- Muito orgulho de fazer parte desse time onde eu fui muito feliz com todos os companheiros, comissão, sempre me abraçaram desde o começo. É triste estar me despedindo desse jeito. Torcida, muito obrigado pelo apoio de vocês, que foram fundamentais pra mim. Espero que vocês não esqueçam de mim, porque eu não vou esquecer de vocês - finalizou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Agora, o Verdão retorna ao Brasil para dar sequência às competições nacionais. O Chelsea, que avançou para a semifinal, vai enfrentar o Fluminense na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

continua após a publicidade