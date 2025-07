FILADÉLFIA (EUA) - O goleiro Weverton, do Palmeiras, lamentou a derrota por 2 a 1 para o Chelsea na noite desta sexta-feira (4). O segundo gol adversário contou com uma falha e gol contra do arqueiro alviverde, o que refletiu em sua expressão abatida na entrevista pós jogo.

continua após a publicidade

O jogo estava empatado por 1 a 1 quando, em lance fortuito, o Chelsea voltou a ficar à frente no placar. Após jogada ensaiada de escanteio, Malo Gusto recebeu na área e cruzou. Giay tentou cortar e desviou contra o próprio gol aos 37 do segundo tempo. A bola entrou com toque de Weverton.

— Isso é futebol, infelizmente a gente fica sempre com aquele gostinho de que poderia ter uma sorte melhor — disse Weverton. O goleiro fez questão de agradecer o apoio da torcida palmeirense.

continua após a publicidade

— Não só o Palmeiras, mas todos os clubes brasileiros se empenharam, prepararam bem e acho que conseguiram competiram em alto nível. Então, o maior aprendizado que vamos levar é saber que enfrentamos as maiores equipes e conseguimos competir, mostrar nossa luta, nossa garra e nosso futebol — analisou ele.

➡️ Palmeiras luta, mas Chelsea faz 2 a 1 e está na semifinal do Mundial

Abel fala sobre eliminação do Palmeiras

O treinador Abel Ferreira analisou a eliminação no Mundial de Clubes e falou sobre estar orgulhoso da sua equipe, apesar da queda nas quartas de final.

continua após a publicidade

— É difícil, mas temos que aceitar. Nosso adversário foi melhor do que nós. Acho que depois da primeira parte, fiz alguns ajustes no nosso time, mas infelizmente o segundo tempo não conseguimos fazer o segundo gol. Tentamos até o final. O jogo foi decidido em detalhes. Dois sentimentos: orgulho e tristeza, pela maneira como a gente perdeu, como sofreu o segundo gol, mas isso é o futebol. Tem que aceitar e seguir em frente. Estou triste pela maneira como perdemos, mas estou orgulhoso do que fizemos — disse o português.