Filipe Luís revela mudança decisiva para vitória do Flamengo: ‘Chelsea sentiu’

FILADÉLFIA — O técnico Filipe Luís apontou um momento-chave na vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Chelsea, de virada, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. De acordo com o treinador, o time rubro-negro não sentiu o gol e seguiu com a mesma forma de jogar no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

- O que me dá mais orgulho é que meu lateral (Wesley) teve um erro e continuou jogando. O time não sentiu a pressão, ninguém tentou jogar sozinho, todos mantiveram a posição. Temos uma maneira de jogar e eles sabem como seguir isso. Quando fiz as mudanças e o time começou a acreditar, a ter pequenas chances antes do gol. Sabíamos que estávamos bem no jogo, mantivemos a pressão alta. O Chelsea sentiu isso - avaliou o técnico Filipe Luís, em entrevista coletiva.

Apesar do Flamengo iniciar bem o jogo, o Chelsea saiu na frente com Pedro Neto após erros de Wesley e Pulgar no meio-campo. O atacante português se aproveitou, arrancou com campo livre e tocou na saída de Rossi, aos 12 minutos de jogo.

O Rubro-Negro manteve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. A melhor chance foi um chute cruzado de Gerson na segunda trave aos 42 minutos, que obrigou o zagueiro Colwill a afastar em cima da linha.

Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, no Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Na segunda etapa, o Flamengo seguia em cima dos Blues e pecava na hora de finalizar. O cenário mudou quando Bruno Henrique entrou em campo no lugar de Arrascaeta e precisou de apenas seis minutos para empatar ao aproveitar cabeceio de Gonzalo Plata dentro da área, aos 16.

O Rubro-Negro cresceu no jogo e ampliou três minutos depois em jogada parecida com o primeiro gol, mas dessa vez Bruno Henrique foi o garçom e ajeitou de cabeça para Danilo empurrar para o fundo da rede. O cenário se favoreceu ainda mais com a expulsão de Jackson, que perdeu o tempo da bola e acertou em cheio a canela e o pé esquerdo de Ayrton Lucas, com 22.

Em vantagens no placar e numericamente, o Flamengo controlou a partida e ainda ampliou o placar com brilho da joia Wallace Yan. Ele entrou aos 36 e, no minuto seguinte, aproveitou bola rebatida de Plata dentro da área para ficar livre e fazer o terceiro.

- Fizemos o primeiro gol, depois tivemos jogadas ensaiadas (bola parada), que nos deram outro gol. A gente ficou com um a mais e ficaria com raiva se ficássemos mais lentos, tocando bola pra trás e isso não gosto. Trouxemos o Chelsea pro nosso campo e não gostei (em um momento), mas gostei de todo o resto. Eu fiquei quatro dias sem dormir bem, porque eu vi o time do Chelsea e acho que é o time mais tático da Europa. Os jogadores entenderam muito bem o modo de jogar. Foi uma enorme vitória para nós. Eu estou muito feliz. Qualquer um pode ganhar essa competição, isso é o futebol - completou o treinador.

Flamengo alcança feito inédito com vitória sobre o Chelsea

O jogo nos Estados Unidos carrega feitos importantes além do triunfo. A Opta, especializada em dados estatísticas, lembrou que foi a primeira vitória de virada de um time da Conmebol contra um adversário da Uefa no Mundial de Clubes da Fifa, incluindo o formato anterior.

No Intercontinental entre times da Europa e América do Sul, a última virada sul-americana havia sido em 1992, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Barcelona. O Flamengo também se tornou o segundo time não europeu a fazer três gols e superar um adversário da Uefa no Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro foi o Vasco, em 2000, na vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United.