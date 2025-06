O Flamengo foi melhor do que o Chelsea na tarde desta sexta-feira (20) e acabou premiado com uma vitória maiúscula por 3 a 1, de virada, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, que encaminhou a classificação da equipe para o mata-mata do Mundial de Clubes. Os gols foram marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, todos no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em entrevista na zona mista, o volante Pulgar, titular na partida, destacou o resultado e a postura do Flamengo diante do time inglês.

— Sim, acho que ficou claro que dominamos toda a partida enquanto estávamos 11 contra 11, mesmo estando perdendo por 1 a 0. Acho que a gente se preparou para esse jogo, nos preparamos para enfrentar o melhor time deles — destacou o chileno.

Pulgar em ação contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pulgar também reforçou a qualidade do adversário e comentou a própria postura na marcação diante de um Chelsea mais agressivo e destemperado no jogo.

continua após a publicidade

— A verdade é que o meio-campo deles também é extraordinário. Acho que, de fora, diziam que eu ia dar muitas pancadas, mas me segurei, me segurei para o momento final. Acho que, no último minuto, quando já estávamos na frente, era a hora de começar a chegar mais neles também. Mas enfim, acho que o time, no geral, correspondeu.

O Flamengo de Pulgar chegou aos seis pontos e segue líder do Grupo D, três a mais que o Chelsea. Para se classificar ainda nesta rodada, a equipe precisa torcer por um empate entre Espérance (TUN) e Los Angeles FC (EUA), que jogam na noite desta sexta.

continua após a publicidade

Leia mais notícias do Flamengo!

➡️ Flamengo domina o Chelsea, vence de virada e se isola na liderança do Mundial

➡️ Eterno 27: O dia em que Bruno Henrique fez história – mais uma vez – pelo Flamengo

➡️ Gol contra o Chelsea amplia lista de gols decisivos de Bruno Henrique pelo Flamengo