A contagem regressiva para a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA 2025 já começou — e, com ela, ressurgem as memórias de um passado que marcou o coração da torcida tricolor. Ídolo das Laranjeiras, Washington, o "Coração Valente", foi entrevistado pela FIFA às vésperas da estreia do clube carioca no torneio, que acontece no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, nos Estados Unidos.

Confira a entrevista completa do ex-atacante Washington

A origem do "Coração Valente"

O apelido que eternizou Washington no imaginário popular nasceu de uma batalha pela própria vida. Em 2002, quando jogava pelo Fenerbahçe (Turquia), o atacante descobriu um entupimento de 90% em uma artéria do coração. O diagnóstico precoce salvou sua vida — e mudou sua história.

Após um ano e dois meses afastado dos gramados, Washington retornou ao futebol com três stents no coração e uma nova paixão pelo esporte. Ele jogou por mais sete anos e encerrou a carreira em alto nível — com a camisa do Fluminense.

- Se eu já era apaixonado por futebol antes (do diagnóstico), fiquei mil vezes mais. Até os treinos físicos passaram a ser um prazer - contou o ex-atacante.

O ano mágico de 2008

Washington foi peça-chave na histórica campanha do Fluminense na Libertadores de 2008. O clube eliminou Atlético Nacional, São Paulo e Boca Juniors, antes de perder nos pênaltis para a LDU na final — um trauma que ele ainda carrega.

- Até hoje vivo engasgado. Mesmo com o título de 2023, aquilo foi muito difícil de aceitar. Mas foi uma campanha mágica, que trouxe de volta o orgulho do torcedor - disse o artilheiro.

Responsável por um dos gols mais emblemáticos da história tricolor — o da virada sobre o São Paulo, nos acréscimos das quartas de final da Libertadores de 2008 — Washington ainda se emociona ao relembrar o momento.

- Quase todo torcedor do Fluminense que estava no Maracanã diz que foi o gol mais emocionante que já viu - recorda o ex-atacante.

Washington comemora gol com a camisa do Fluminense (Foto: Felipe Gabriel/Arquivo Lance!)

Fé, superação e torcida pelo Flu

Agora do lado de fora, Washington torce com fé por uma nova epopeia tricolor no Mundial. E deposita esperanças em dois nomes: Paulo Henrique Ganso, que retornou após quase três meses fora com inflamação no músculo do coração, e Germán Cano, ainda se recuperando de lesão no joelho.

- Eu sei o peso do que o Ganso viveu. Senti o que ele sentiu. E o Cano é um grande goleador. Se os dois estiverem bem, o Fluminense estará bem. Essa torcida é apaixonante e apaixonada. Acredito que o clube pode surpreender. Tenho fé de que essa história será muito linda - afirmou o Washington.