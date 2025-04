O Lance! segue na cobertura dos rivais de times brasileiros no Mundial de Clubes e aborda os principais jogos do final de semana. Equipes da Europa, da África, da Ásia, da Oceania e dos Estados Unidos entraram em campo por campeonatos nacionais e continentais no feriado da Páscoa.

Entre os times que enfrentarão equipes do Brasil na fase de grupos, o destaque positivo fica com o Borussia Dortmund, que encara o Fluminense, e com o Chelsea, que enfrenta o Flamengo. Os dois times europeus conseguiram viradas rápidas e imponentes.

Borussia Dortmund venceu Borussia Monchengladbach de virada (Foto: Reprodução/X)

Jogando em casa pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebeu o Borussia Mönchengladbach pela 30ª rodada da Bundesliga e saiu perdendo. Os visitantes abriram o placar aos 24 da primeira etapa, mas viram a vitória se transformar em derrota em menos de 10 minutos. O Dortmund empatou aos 41, virou aos 44 e marcou o terceiro gol aos 49. O Mönchengladbach ainda diminuiu no início do segundo tempo, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo.

Jogadores do Chelsea comemoram virada sobre o Fulham (Foto: Reprodução/X)

Na Inglaterra, o Chelsea visitou o Fulham pela 33ª rodada do Campeonato Inglês e foi vazado aos 20 minutos do primeiro tempo. A equipe de Enzo Maresca pressionou os adversários, mas só conseguiu o empate aos 38 da segunda etapa com Tyrique George. Aos 47, Pedro Neto recebeu na área, girou e bateu para marcar um golaço. A vitória recolocou o Chelsea no top-5 da Premier League.

O duelo que reuniu os rivais de Fluminense e Palmeiras terminou empatado. A partida de ida da semifinal da Champions League Africana disputada entre Mamelodi Sundowns e Al-Ahly acabou sem gols. O jogo de volta decide quem será o finalista da competição continental e acontece na sexta-feira (25).

Confira os últimos resultados dos rivais de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A - Palmeiras:

Porto 2 x 1 Famalicão - Campeonato Português

Columbus 0 x 1 Inter Miami - MLS

Mamelodi Sundwons 0 x 0 Al-Ahly - Semifinal da Champions da África

Grupo B - Botafogo:

PSG 2 x 1 Le Havre - Campeonato Francês

Las Palmas 1 x 0 Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Seattle Sounders 3 x 0 Nashville - MLS

Grupo C:

Heidenheim 0 x 4 Bayern de Munique - Campeonato Alemão

Auckland City 1 x 0 Bay Olimpic - Ligas Regionais da Nova Zelândia

Boca Juniors 2 x 0 Estudiantes - Campeonato Argentino

Vitória de Guimarães 0 x 3 Benfica - Campeonato Português

Grupo D - Flamengo:

Fulham 1 x 2 Chelsea - Campeonato Inglês

León* 0 x 2 Monterrey - Campeonato Mexicano

Club Africain 1 x 3 Espérance - Campeonato Tunisiano



Grupo E:

Gimnasia 0 x 3 River Plate - Campeonato Argentino

Urawa Reds 3 x 1 Yokohama Marinos - Campeonato Japonês

León* 0 x 2 Monterrey - Campeonato Mexicano

Bologna 1 x 0 Inter de Milão - Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Borussia Dortmund 3 x 2 Borussia Mönchengladbach - Campeonato Alemão

Ulsan 1 x 2 Gangwon - Campeonato Sul-Coreano

Mamelodi Sundwons 0 x 0 Al-Ahly - Semifinal da Champions da África

Grupo G:

Everton 0 x 2 Manchester City - Campeonato Inglês

Wydad Casablanca, Al-Ain e Juventus não entraram em campo no final de semana

Grupo H

Real Madrid 1 x 0 Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol

Al-Hilal 2 x 2 Al-Shabab - Campeonato Saudita

San Luis 2 x 1 Pachuca - Campeonato Mexicano

Austria Wien 1 x 3 - Rb Salzburg - Campeonato Austríaco

*O León do México, foi excluído do Mundial pela Fifa. O clube mexicano recorreu da decisão e ainda pode voltar ao grupo do Flamengo.