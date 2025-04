Rival do Palmeiras no Mundial de Clubes dá vexames a dois meses do torneio

O Al Ahly, do Egito, e rival do Palmeiras na fase de grupos do Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, vive um péssimo momento a dois meses da disputa do torneio internacional.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras tem retorno de volante entre os relacionados; veja provável escalação

A equipe africana perdeu os três jogos que disputou na Copa da Liga do Egito e foi eliminada na primeira fase da competição. E isso aconteceu apenas dois dias após perder jogo por WO, já que na ocasião o Al Ahly se recusou a entrar em campo no clássico contra o Zamalek, pelo Campeonato Nacional, porque queria trio de arbitragem estrangeiro, e acabou punido com a derrota.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Rival do Palmeiras no Mundial

O time comandado por Abel Ferreira vai encarar o Al Ahly na segunda rodada do Super Mundial de Clubes. As equipes estão no grupo A do torneio internacional e se enfrentam no dia 19 de junho, às 13h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O Al-Ahly já é um rival conhecido do Palmeiras no Mundial de Clubes e vai enfrentar o time brasileiro pela terceira vez na competição em 2025. A equipe do Egito enfrentou a brasileira em 2020 e 2021. Na primeira delas, melhor para os africanos, que venceram por 3 a 2 nos pênaltis após empate sem gols na disputa pelo terceiro lugar. No ano seguinte foi a vez do time paulista dar o troco ao eliminar o adversário na semifinal, por 2 a 0.

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium