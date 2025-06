CHARLOTTE (EUA) – O Fluminense confirmou sua força ao vencer a Inter de Milão por 2 a 0 e avançar para a próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa. Em uma partida difícil contra uma equipe europeia de alto nível, o time brasileiro mostrou determinação e qualidade, como destacou o atacante Germán Cano, que completou 200 partidas com a camisa Tricolor.

Com a vitória sobre a Inter, o Fluminense segue vivo no Mundial de Clubes e agora aguarda o adversário das quartas de final, que será o vencedor do duelo entre Manchester City e Al Hilal.

— Jogo difícil, contra jogadores de qualidade, mas nunca deixamos de acreditar, muitas vezes conseguimos, outras não. Criamos várias situações de gols. Então, parabenizar a todo mundo. Não é fácil competir com europeus, são superiores, mas é futebol. São 11 contra 11. Hoje estamos de parabéns, fizemos um grande jogo. Então, estamos no caminho certo — afirmou Cano ao "Sportv".

Apesar das dificuldades impostas pelo gramado seco, que prejudicava o quique da bola, o Fluminense soube se adaptar e entregou o que considerou seu melhor desempenho na partida.

— A bola nesse campo não quica, gramado seco. Independente disso, fizemos nosso melhor jogo. Muitas vezes ficamos atrás porque sabíamos a qualidade da Inter. No entanto, conseguimos uma grande vitória — acrescentou o argentino.

O gol de abertura da partida saiu logo aos dois minutos, resultado da sintonia entre o time, especialmente com Arias. Em jogada iniciada por Martinelli, que venceu uma dividida com De Vrij, o colombiano recebeu livre na ponta direita, avançou até a linha de fundo e cruzou para Cano, que se aproveitou do desvio e cabeceou firme para balançar as redes.

— Arias é um jogador que tem todo meu respeito. É um cara sensacional, estamos conectados. Tivemos chances, hoje tivemos química. Foi perfeito para fazer o gol. Eu estava precisando... jogo passado bateu na trave. Falei com minha esposa, filho e empresário... estou feliz pelo gol. É uma marca importante para mim — declarou o atacante.

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Fluminense nunca perdeu para times italianos

O Fluminense ostenta uma invencibilidade histórica diante de clubes italianos, com um retrospecto que atravessa décadas e diferentes gerações. Em 14 confrontos, entre amistosos e torneios internacionais, o Tricolor soma dez vitórias e quatro empates, sem jamais ter sido derrotado. A série começou em 1955, com triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina, em Gênova, e inclui resultados expressivos como o 1 a 0 sobre o Milan, no Torneio de Udine de 1984, além de vitórias contra Roma, Napoli, Torino e Genoa.

Os duelos ocorreram não só na Itália, mas também em países como Estados Unidos, Japão e Ucrânia. O histórico reforça que, independentemente do palco, os italianos ainda não conseguiram superar o clube das Laranjeiras. A marca se mantém viva por mais de meio século e segue como um símbolo do protagonismo tricolor nos encontros internacionais.