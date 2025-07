Real Madrid e Juventus protagonizam duelo mais valioso do Mundial até aqui

Real Madrid e Juventus decidem uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1). A partida não só se destaca pelo embate entre dois gigantes europeus, mas também evidencia o jogo mais valioso do torneio até o momento.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Não só no Mundial de Clubes, mas como no globo inteiro, o elenco do Real Madrid é o mais valioso. Os merengues têm o valor de 1,33 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões), segundo o Transfermarkt, site especializado em finanças no esporte.

Juventus, por sua vez, aparece como a sétima equipe mais valiosa do torneio. O elenco da Velha Senhora está avaliado em 631,7 milhões de euros (cerca de R$ 4 bilhões).

continua após a publicidade

Jogadores da Juventus comemoram gol no Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Juntos, os elencos somam 1,96 bilhão de euros (cerca de R$ 12,5 bilhões), tornando este o duelo mais valioso do Mundial de Clubes até agora. O confronto supera, inclusive, o embate entre Manchester City e Juventus na fase de grupos.

➡️Quanto o Botafogo lucrou neste Mundial de Clubes? Confira valores

Os jogos mais valiosos do Mundial de Clubes 2025:

Real Madrid x Juventus (oitavas de final) - €1,96 bilhão Juventus x Manchester City (fase de grupos) – €1,94 bilhão PSG x Atlético de Madrid (fase de grupos) – €1,57 bilhão Real Madrid x Al-Hilal (fase de grupos) – €1,48 bilhão Manchester City x Al-Hilal (oitavas de final) - €1,46 bilhão Benfica x Chelsea (oitavas de final) - €1,39 bilhão Bayern x Benfica (fase de grupos) – €1,27 bilhão Chelsea x Flamengo (fase de grupos) – €1,25 bilhão Real Madrid x RB Salzburg (fase de grupos) – €1,23 bilhão Bayern de Munique x Flamengo (oitavas de final) - €1,14 bilhão

Juventus x Manchester City pelo Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Fim da linha: veja quanto o Flamengo lucrou neste Mundial de Clubes

Ranking dos elencos mais valiosos do Mundial