Vini Jr voltou a protagonizar uma partida com a camisa do Real Madrid. Depois de um início apagado no Mundial de Clubes, o brasileiro marcou e deu assistência no primeiro tempo do duelo com o RB Salzburg, pela terceira rodada do Grupo H da competição intercontinental.

O gol, anotado aos 40 minutos da etapa inicial, findou um jejum de oito jogos sem balançar as redes por parte do camisa 7 merengue. Nas redes sociais, internautas celebraram o brilho do atacante no confronto com os austríacos.

Como foram os lances de Vini Jr no jogo do Real Madrid?

Aos 40 minutos, após recuperação de Fran García na defesa, Bellingham achou lindo passe para o camisa 7, que atacou o espaço deixado pela defesa do Salzburg. Apesar de ver a passagem de Gonzalo García por dentro, o atacante escolheu cortar para o pé esquerdo e bateu cruzado, tirando do goleiro Zawieschitzky, que se esticou, mas não alcançou.

Oito minutos depois, em corte errado da defesa austríaca, Vinícius, novamente por dentro no lance, invadiu a área em velocidade e tinha tudo para finalizar, mas foi inteligente para pisar de calcanhar para Valverde. O passe deixou o uruguaio livre para chutar forte e ampliar a vantagem.