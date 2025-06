Vini Jr é cobrado pela imprensa espanhola após estreia do Real Madrid no Mundial

Com um jogo apagado, Vini Jr foi cobrado pela imprensa espanhola após a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes. Tanto o "Marca" quanto o "As" fizeram críticas devido às perdas de posse de bola e pelo fato de o jogador não ter desequilibrado contra o Al-Hilal. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

O "Marca" elogiou a etapa inicial de Vini Jr, mas foi muito crítico com relação ao segundo tempo do brasileiro no Mundial. Além disso, o jornal lembrou de uma cavada de falta que lhe rendeu um cartão amarelo.

- Ele recebeu um cartão amarelo por fingir uma falta em Koulibaly. Grande arrancada e um passe preciso para Gonzalo finalizar. Ele também participou do gol de Gonzalo. Deu dois grandes passes no segundo tempo: um para Güler e outro para Gonzalo. Depois, ele se complicou até ser substituído. Muitas bolas perdidas. Ele entrou em um "túnel", onde nada dava certo para ele. Ele se tornou uma máquina de perder bolas e criar jogadas que não davam em nada.

Na mesma linha, o "As" também criticou o excesso de jogadas que não deram em nada, além da questão física de Vini Jr. O diário afirmou que o brasileiro precisará de mais tempo para mostrar sua melhor versão a Xabi Alonso.

- Em 10 segundos, Xabi desvendou Vinicius, mas ele precisará de mais tempo para mostrar o seu melhor. Porque contra o Al-Hilal, ele andou na ponta dos pés. Procurou uma saída para desequilibrar, mas não conseguiu. Em nenhum momento. Seu melhor toque foi um passe que Gonzalo não conseguiu colocar na rede… logo no início (do segundo tempo). Ele estava longe da sua melhor forma física.

No fim da partida, Vini Jr foi substituído no Real Madrid para a entrada do jovem Victor Muñoz, e a saída do brasileiro foi marcada por vaias das arquibancadas do Hard Rock Stadium. No entanto, não houve clareza se as reclamações foram para a atuação do brasileiro ou para a alteração de Xabi Alonso.

