Substituição de Vini Jr no Real Madrid é marcada por vaias no Mundial

A substituição de Vini Jr aos 35 minutos do segundo tempo no Real Madrid foi marcada por vaias na estreia do clube espanhol no Mundial de Clubes. O jogador da Seleção Brasileira deixou o campo na partida contra o Al-Hilal para a entrada do jovem Victor Muñoz.

Não houve uma definição na imprensa espanhola se as vaias foram para a atuação de Vini Jr ou para a mudança promovida por Xabi Alonso. Segundo o "As", o público presente no Hard Rock Stadium pedia a entrada de Modric logo depois da saída do brasileiro.

Embora tenha tido uma atuação tímida, Vini Jr foi o responsável por criar duas grandes chances para o Real Madrid no Mundial. Em duas chegadas pelo lado esquerdo, o brasileiro cruzou para Arda Güler carimbar o travessão e para Gonzalo García cabecear e Bono defender em cima da linha.

Na estreia do Mundial de Clubes, o Real Madrid decepcionou ao empatar por 1 a 1 com o Al-Hilal, em Miami. No sábado (22), a equipe de Xabi Alonso volta à campo para encarar o Pachuca, do México, às 22h (de Brasília).

Vini Jr segue jejum de gols no Real Madrid

Na estreia do Mundial de Clubes, Vini Jr passou em branco e segue com jejum de gols no Real Madrid. A última vez que o brasileiro marcou um gol pelo clube merengue foi no dia 16 de abril no jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Arsenal. Em 2025, o atleta balançou as redes sete vezes pelo clube espanhol.

