Titular do Real Madrid é detonado após empate com Al Hilal: ‘Muito fraco’

O Real Madrid ficou só no empate com o Al Hilal na primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18). Titular do time espanhol, o zagueiro Raul Asencio foi bastante criticado pela atuação no jogo. O defensor cometeu o pênalti que culminou no gol do time saudita.

O time de Xabi Alonso abriu o placar com Gonzalo Garcia, aos 34 minutos do primeiro tempo. E já na reta final da etapa inicial, Rúben Neves deixou tudo igual para o Al Hilal. No final do segundo tempo, o Real Madrid teve chance de fazer o segundo, mas Bono defendeu pênalti de Valverde.

Como foi a partida entre Real Madrid e Al-Hilal?

No primeiro tempo, o Al-Hilal iniciou o duelo impondo um ritmo forte e assutando o Real Madrid. Com apenas dois minutos, Milinkovic-Savic encontrou um espaço da entrada da área e bateu para grande defesa de Courtois. Na sequência, Marcos Leonardo aproveitou uma batida cruzada de Al-Dawsari na área, desviou de canhota e a bola passou tirando tinta da trave. E aos 18 minutos, Renan Lodi foi acionado livre de marcação pelo lado esquerdo da área, bateu cruzado e estufou as redes. Mas o gol foi anulado por impedimento.

Após os sustos, o Real Madrid conseguiu ter um pouco mais de controle da posse de bola e em um rápido contra-ataque, Rodrygo foi acionado pela direita e cruzou rasteiro para Gonzalo García finalizar e abrir o placar para os espanhóis aos 34 minutos. No entanto, o Al-Hilal retomou o ritmo forte e igualou o marcador aos 41 minutos em cobrança de pênalti de Rúben Neves após falta de Asencio sobre Marcos Leonardo dentro da área. Nos acréscimos, Al-Dawsari teve uma grande oportunidade com uma batida chapada de dentro da área merengue, mas o desvio na marcação fez com que a bola saísse ao lado do gol.

Com menos de um minuto no segundo tempo, Vini Jr fez grade jogada pela esquerda e cruzou para Arda Güler, que bateu de primeira e carimbou o travessão. Após um bate-rebate, a bola voltou no brasileiro, que fez novo cruzamento na cabeça de Gonzalo García, mas Bono fez grande defesa em cima da linha para impedir o gol do Real Madrid. O Al-Hilal respondeu com Marcos Leonardo aproveitando uma bobeira de Huijsen e surgindo livre na área para finalizar, mas batendo pelo lado de fora da rede.

Aos 26 minutos, os sauditas criaram uma grande chance com Al-Dawsari roubando a bola de Lucas Vazquez no campo de ataque e tocando para Marcos Leonardo finalizar por cima do gol. O Real Madrid respondeu com bela jogada de Güler pelo lado direito, que tocou para Valverde chegar batendo de canhota, mas sem dificuldades para Bono defender. Na reta final, Al-Qahtani disputou uma bola com Fran García, e o árbitro marcou pênalti com o auxílio do VAR após o braço do jogador do Al-Hilal atingir o rosto do lateral-esquerdo espanhol. Na cobrança, Valverde desperdiçou a grande oportunidade em bela defesa de Bono.

Veja as reações nas redes sociais: