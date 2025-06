Jornalistas repercutem vitória do Botafogo no Mundial: ‘Muito maior que o PSG’

O Botafogo venceu o PSG por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl Stadium, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Nas redes sociais, jornalistas repercutiram o excelente resultado da equipe brasileira, do técnico Renato Paiva.

Durante os 90 minutos do confronto, o Glorioso chegou a ser superior a equipe francesa em grandes partes do confronto. Com um defesa sólida, o goleiro Jhon foi pouca vezes exposto. O domínio tático dentro de campo fez a equipe alvinegra ser elogiada pelos comunicadores.

Além disso, teve jornalista que também comparou a relevância do clube carioca com a do francês para a história do futebol. Foi o caso de Raphael Sibila, da TV Globo, que apontou o Botafogo como mais importante no cenário histórico. Veja abaixo as repercussões:

PSG x Botafogo

O estádio Rose Bowl sediou o confronto entre a equipe brasileira e a francesa pelo Grupo B do Mundial de Clubes. Com o resultado, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo B. A equipe do técnico Renato Paiva volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), novamente no estádio da Califórnia, pela última rodada da fase inicial do torneio.