Estádios do Mundial: quanto custaram as arenas que vão receber os jogos?

O Mundial de Clubes 2025 promete ser um marco na história do futebol. Além do novo formato com 32 equipes, a competição também vai colocar em campo uma estrutura de dar inveja a qualquer outro torneio de clubes: 12 estádios espalhados por 11 cidades dos Estados Unidos, com investimentos que ultrapassam a casa dos US$ 7 bilhões.

A abertura será em Miami, no Hard Rock Stadium, enquanto a grande decisão, no dia 13 de julho, acontecerá no moderno MetLife Stadium, em Nova Jersey, o mais caro da lista, com custo estimado de US$ 1,7 bilhão.

📍 Veja os estádios do Mundial de Clubes e seus custos:

Fonte: Wikipedia Estádio Cidade Capacidade Inauguração Custo (US$) MetLife Stadium Nova Jersey 82.500 2010 1,7 bilhão Mercedes-Benz Stadium Atlanta 75.000 2017 1,5 bilhão Bank of America Stadium Charlotte 75.000 1996 500 milhões Lincoln Financial Field Filadélfia 69.000 2013 512 milhões Lumen Field Seattle 69.000 2002 430 milhões Rose Bowl Los Angeles 88.500 1922 272 milhões Hard Rock Stadium Miami 65.000 1987 115 milhões Camping World Stadium Orlando 65.000 2014 217 milhões GEODIS Park Nashville 30.000 2022 335 milhões TQL Stadium Cincinnati 26.000 2021 250 milhões Inter&Co Stadium Orlando 25.000 2017 155 milhões Audi Field Washington, D.C. 20.000 2018 450 milhões

🛠️ Valores nominais e estruturas históricas

Os valores acima são nominais, ou seja, não foram ajustados pela inflação. Por isso, comparações diretas entre estádios construídos em décadas diferentes — como o Rose Bowl (1922) e o GEODIS Park (2022) — devem ser feitas com cautela.

Ainda assim, os dados mostram o nível de investimento envolvido em receber o torneio. Além da estrutura de alto padrão, todos os estádios são multifuncionais, utilizados para futebol, shows e até futebol americano.

📌 O Mundial começa neste sábado (14) e vai até 13 de julho. Quatro clubes brasileiros estão na disputa: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo.

