Nesta segunda-feira (16), Benfica e Boca Juniors se enfrentaram pela primeira rodada do Grupo C no Mundial de Clubes. A partida foi intensa e marcada por três expulsões, terminando com o empate de 2 a 2. Contudo, o ex-treinador do Botafogo, Bruno Lage, não ficou satisfeito com o resultado, afirmando que a equipe portuguesa merecia a vitória.

Apesar de sair atrás, o Benfica correu atrás do resultado. Mesmo com um a menos, o time não desistiu e, na reta final, empatou com Otamendi. A equipe portuguesa jogava com o favoritismo, e, mesmo com empate heroico, a vitória era o que os adeptos, jogadores e treinador do clube queriam. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, resumiu isso ao analisar a partida

- Começamos bem e poderíamos ter vencido o jogo, mas tivemos a capacidade de empatar. Merecíamos ter vencido o jogo, repito, criamos oportunidades para isso. O segundo tempo, com apenas cinco minutos de acréscimos, foi muito ruim. Mas foi assim que o árbitro olhou para o jogo. O jogo esteve sempre muito parado, mas o árbitro decidiu assim - afirmou o treinador.

Como foi o jogo entre Benfica e Boca Juniors pelo Mundial?

No primeiro tempo, o Benfica começou melhor, mas o Boca Juniors aproveitou suas oportunidades. Aos 20 minutos, Merentiel abriu o placar e, sete minutos depois, Battaglia fez o segundo gol dos argentinos. O Benfica não conseguia reagir, até que, no final da primeira etapa, Di María converteu um pênalti cometido por Carlos Palacios, diminuindo para 2 a 1.

Di María x Advíncula em Benfica x Boca (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No segundo tempo, o Boca Juniors adotou uma postura mais defensiva, mas aos 28 minutos, Belotti foi expulso, deixando os portugueses com um homem a mais. Aproveitando a vantagem numérica, o Benfica pressionou, e após um erro de Marchesín, Otamendi empatou a partida. O gol teve um sabor especial para Otamendi, torcedor do River Plate, eterno rival do Boca. Nos minutos finais, Figal foi expulso, complicando ainda mais a situação dos argentinos.

