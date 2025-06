Na partida entre Benfica e Boca Juniors, válida pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, um personagem incomum surgiu. Carlos Palacios, ex-jogador do Vasco, se tornou o vilão do clube argentino. Quando o Boca parecia encaminhado para a vitória, o chileno cometeu um pênalti que permitiu ao Benfica diminuir o placar, e posteriormente, empatar.

O jogo teve vários personagens interessantes, como Di María, enfrentando um time argentino, Ander Herrera, expulso após muitos anos em grandes clubes europeus, e Cavani começando no banco. No entanto, foi Palacios quem, no meio do ímpeto xeneize - quando o Boca tinha dois gols de vantagem - cometeu o pênalti que permitiu a Di María descontar para o Benfica. Mesmo com a falha, o Boca Juniors manteve a vantagem por um tempo, mas a situação complicou-se para Palacios novamente, quando ele recebeu um cartão amarelo por reclamação e foi substituído pelo técnico.

Porém, o erro de Palacios acabou sendo fatal. Já nos minutos finais da partida, o zagueiro Otamendi empatou o jogo, roubando a vitória das mãos dos xeneizes e transformando o chileno no centro das atenções por mais uma razão negativa.

Como foi o jogo entre Benfica e Boca Juniors?

O Benfica iniciou a partida pressionando o Boca Juniors, que se defendia e aguardava a oportunidade de um contra-ataque. Aos 17 minutos, Di María fez uma grande jogada e encontrou Bruma, que, ao tentar marcar, acertou a trave. Porém, aos 20 minutos, o Boca Juniors aproveitou a primeira chance, com Merentiel abrindo o placar. Sete minutos depois, em um escanteio, Battaglia fez o segundo gol dos argentinos, deixando o Benfica atordoado e sem conseguir reagir.

Di María x Advíncula em Benfica x Boca (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No final do primeiro tempo, o Benfica encontrou uma brecha para reagir. Em uma falta cometida por Carlos Palacios na área, Di María converteu o pênalti e diminuiu a diferença para 2 a 1. No segundo tempo, o Boca Juniors adotou uma postura mais defensiva, fazendo cera e dificultando o ritmo de jogo do Benfica. Aos 28 minutos, Belotti foi expulso após acertar a cabeça de Ayrton Costa, deixando os portugueses com um homem a mais.

Com a vantagem numérica, o Benfica pressionou mais. Em um erro de Marchesín, que cedeu um escanteio, o time português aproveitou e, após o gol de Di María, Otamendi empatou a partida. O gol teve um sabor especial para Otamendi, que é torcedor do River Plate, rival histórico do Boca Juniors. Nos minutos finais, Figal foi expulso, deixando os argentinos ainda mais complicados na reta final do jogo.

