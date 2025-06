Mundial: PSG entra no caminho do Flamengo; Palmeiras é possível adversário

O PSG conquistou a primeira colocação do Grupo B do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23) e pode ter dois brasileiros como primeiros adversários no mata-mata: Palmeiras e Flamengo. O Alviverde decide vaga nas oitavas de final nesta noite, às 22h (de Brasília), contra o Inter Miami, enquanto o Rubro-Negro tem a liderança do Grupo D garantida.

continua após a publicidade

➡️ Quais as chances de uma final brasileira no Mundial se todos passarem para as oitavas? Entenda

Para o Verdão, o possível duelo com o Paris aconteceria nas oitavas de final. A equipe comandada por Luis Enrique aguarda a definição do segundo colocado do Grupo B, primeiro rival da fase eliminatória. O time paulistano lidera a chave com quatro pontos após duas rodadas, mas segue em busca da classificação e pode terminar como vice a depender dos resultados.

Por sua vez, o Flamengo tem o PSG como potencial adversário nas quartas de final, já com o chaveamento definido. O Rubro-Negro enfrentará nas oitavas o segundo colocado do Grupo C, que será definido entre Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors nesta terça-feira (24). Caso avance, a equipe carioca encara o vencedor do jogo entre o Paris e o vice-líder do Grupo A.

continua após a publicidade

Como foi a classificação do PSG às oitavas no Mundial?

O Paris Saint-Germain teve dificuldades para superar a retranca do Seattle Sounders na tarde desta segunda-feira (23), no Lumen Field, em Seattle. O time de Luís Henrique precisou de paciência para fazer 2 a 0 – gols de Kvaratskhelia, no primeiro tempo, e de Hakimi, na etapa final – na partida válida pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. Somado a vitória de 1 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Botafogo, o resultado deixou o PSG na primeira colocação da chave.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade