Igor Jesus, do LAFC, projeta reencontro com o Flamengo no Mundial

ORLANDO (EUA) - Revelado pelo Flamengo, o volante Igor Jesus defenderá o LAFC diante do ex-clube na próxima terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Em entrevista na véspera do duelo, o jogador de 22 anos revelou a expectativa para o reencontro.

— Para mim vai ser um reencontro especial, jogar contra o Flamengo e reencontrar amigos. A expectativa é de fazer o meu melhor, assim como meus companheiros, e tentar propor nosso jogo. Vamos ver no que vai dar — disse Igor.

O meio-campista foi perguntado se recebeu questionamentos de companheiros do Los Angeles sobre o Flamengo e afirmou que o elenco brincou com a situação.

— A gente até chegou a ter uma resenha: "Ah, o Igor jogou no Flamengo…", mas sabendo da grande equipe que é o Flamengo, da qualidade que tem. Para mim vai ser espetacular.

Igor Jesus decisivo para vaga do LAFC no Mundial

Igor Jesus foi essencial para a classificação do LAFC aos Mundial de Clubes. O brasileiro fez, já nos instantes finais do tempo regulamentas, gol que empatou a partida antes da vitória dos estadunidenses sobre o América-MEX na prorrogação. O volante, contudo, não sabia que as equipes tinham rivalidade por conta de enfrentamento na Concachampions.

— Até antes do jogo eu não sabia da rivalidade contra o América. Teve uma entrevista que o pessoal me perguntou e na época eu não sabia, mas se serviu como vingança, ela foi feita — brincou o jogador.

