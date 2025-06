Urawa Red e Monterrey se enfrentam nesta quarta-feira (25), pela terceira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 22h (de Brasília) no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo URA MON 3ª rodada Mundial de Clubes Data e Hora Quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 22h (de Brasília) Local Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA) Árbitro Felix Zwayer (ALE) Assistentes Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE) Var Bastian Dankert (ALE) Onde assistir

O Grupo E chega à última rodada como um dos mais embolados do Mundial de Clubes, com a situação de classificação totalmente em aberto. Com 2 pontos, o Monterrey precisa vencer obrigatoriamente o já eliminado Urawa Reds para chegar a cinco e ter alguma chance de avançar. No entanto, a vitória pode não ser suficiente, pois o time mexicano também precisa torcer para que haja um vencedor no outro jogo do grupo, o confronto direto entre a Inter de Milão e o River Plate. Caso a partida entre italianos e argentinos termine empatada, a decisão da vaga para o mata-mata será definida no saldo de gols, tornando cada gol marcado na rodada final absolutamente crucial.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Urawa Red e Monterrey pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

URAWA RED X MONTERREY

3ª RODADA - GRUPO E - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+ via Cazé TV, Globoplay/SporTV, DAZN;

🟨 Árbitro: Feliz Zwayer (ALE)

🚩 Auxiliares: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

🖥️ VAR: Bastian Dankert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Urawa Red (Técnico: Maciej Skorza)

Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Marius Høibråten, Danilo Boza, Yoichi Naganuma; Kaito Yasui, Samuel Gustafson, Takuro Kaneko, Matheus Sávio; Ryoma Watanabe, Thiago Santana.

continua após a publicidade

❌ Desfalques:

Monterrey (Técnico: Domènec Torrent)

Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina; Sergio Canales, Nelson Deossa, Óliver Torres, Jesús Corona; Lucas Ocampos, Germán Berterame.

❓ Dúvidas:

❌ Desfalque: Carlos Salcedo