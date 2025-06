Sergio Ramos repete destaque em partida do Monterrey no Mundial

O Monterrey-MEX empatou por 0 a 0 com o River Plate-ARG, valendo pela fase de grupos do Mundial de Clubes. Em campo, o experiente zagueiro Sergio Ramos foi, novamente, um dos principais destaques dos mexicanos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na estreia, contra a Inter de Milão, Ramos subiu em escanteio e marcou o gol que abriu o placar. Os italianos conseguiram empatar o jogo e a defesa mexicana segurou o resultado. Com boa atuação, o espanhol foi crucial ao deixar Lautaro Martínez impedido em um lance de perigo do rival.

continua após a publicidade

Diante do River Plate, Ramos foi o jogador que somou mais ações com a bola (100). Além disso, obteve dez cortes, uma interceptação e três desarmes. O zagueiro de 39 anos venceu sete dos 11 duelos que disputou. Os números são do Sofascore.

➡️ River Plate e Monterrey empatam em jogo movimentado no Mundial

Sergio Ramos em River Plate x Monterrey (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

O Monterrey de Sergio Ramos enfrentará, na terceira rodada, o eliminado Urawa Reds-JAP. A partida acontecerá na próxima quarta-feira (25). O time precisa vencer para que tenha chances de avançar. Em adendo a tal resultado, um triunfo do River Plate ou da Inter serviria para classificar o clube mexicano.

continua após a publicidade

Em caso de empate entre argentinos e italianos, no cenário de vitória do Monterrey, a decisão aconteceria com base no saldo. Sendo assim, os três clubes possuem chances de classificação e de queda no Grupo E.

➡️ ‘Seria um sonho’, diz Sergio Ramos sobre ganhar Mundial com Monterrey

Confira o próximo jogo do Monterrey no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, Califórnia, EUA