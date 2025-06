Duelo entre River Plate e Monterrey bate recorde neste Mundial de Clubes

River Plate-ARG e Monterrey-MEX empataram em 0 a 0 na noite do último sábado (21), valendo pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O movimentado embate do Grupo E bateu um recorde nesta edição do torneio.

Isso porque foram cometidas 40 faltas, sendo então o jogo mais faltoso deste Mundial de Clubes. O River fez 22 e o Monterrey, por sua vez, foi responsável por 18. O juiz Slavko Vincic, da Eslovênia, exibiu dez cartões amarelos e um vermelho.

Enzo Pérez, Galoppo e Meza foram amarelados no time argentino. Além deles, Castaño levou dois amarelos e foi expulso de campo. Pelo lado mexicano, Rodríguez, Medina, Alvarado, Aguirre e Ambríz receberam cartões.

➡️ River Plate e Monterrey empatam em jogo movimentado no Mundial

Partida entre River Plate e Monterrey, pelo Mundial de Clubes de 2025. As equipes empataram em 0 a 0 (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

O top 3 desta edição é composto também pela vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Espérance-TUN (39 faltas) e pelo empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Porto-POR (32 faltas).

O River Plate lidera o Grupo E, com quatro pontos. O Monterrey, terceiro colocado, tem dois. Os times decidirão os seus destinos na última rodada, com chances de classificação e de queda.

➡️ No Mundial, River Plate terá desfalques contra a Inter de Milão

Confira o próximo jogo do River Plate no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

Confira o próximo jogo do Monterrey no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, Califórnia, EUA