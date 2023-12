Nesta sexta-feira (22), às 11h30 (horário de Brasília), o Urawa Reds enfrenta o Al Ahly no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá (SAU), em jogo válido pela disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes. Os japoneses caíram para o Manchester City na semifinal, enquanto os egípcios não resistiram ao Fluminense de Fernando Diniz. O jogo terá transmissão da CazéTV e do Fifa+.