Além de Filipe Toledo, João Chianca está garantidos nos Jogos de 2024. Mas a lista de representantes do Brasil pode aumentar. Os dois já classificados e Gabriel Medina disputarão uma competição por equipes e, em caso de vitória do trio nos Jogos Mundiais de ISA 2024, o time do Brasil ganhará a adição do tricampeão mundial em Taiti para disputar as Olimpíadas.