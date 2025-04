O Al-Ahly, adversário do Palmeiras na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025, perdeu a chance de conquistar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões da África. A equipe do Egito empatou por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no jogo de ida da semifinal. Jogando em casa na partida de volta, abriu o placar na primeira etapa, mas levou o empate com um gol contra nos acréscimos. Com o critério do gol fora de casa, acabou eliminado pelos rivais do Fluminense no Mundial.

Jogadores do Al-Ahly no duelo com o Mamelodi Sundowns (Foto: Khaled Desouki / AFP)

Fora da final da competição continental, o Al-Ahly tem chances de conquistar o título do Campeonato Egípcio. Com seis jogos para o fim da liga nacional, o time briga com o Pyramids pela liderança do torneio, mas tem quatro pontos a menos que os adversários no momento.

Força no contra ataque

O Al-Ahly é uma equipe que consegue se adaptar aos diferentes tipos de jogo e adversários que encara em diferentes competições. O atual elenco da equipe reúne jogadores habilidosos, velozes e técnicos que podem alterar a forma de jogar conforme o desafio.

Jogadores do Al-Ahly comemoram gol com a torcida (Foto: Khaled Desouki / AFP)

Dois bons exemplos estão nos confrontos com o Mamelodi Sundowns. No jogo de ida, o Al-Ahly teve apenas 27% de posse de bola; na volta, foram 40%. Apesar de ficar menos com o controle do jogo, o time do Egito finalizou mais vezes que os adversários nas duas partidas. O nível elevado de conclusão nas jogadas que nascem em escapadas para o ataque mostra que o setor ofensivo tende a ser eficaz.

O treinador Marcel Koller tem o povoamento do setor do meio de campo como preferência em seus jogos. O time tem sido escalado no 3-4-2-1 ou no 4-3-2-1, dando mais força ao setor nos momentos de duelos físicos com os adversários.

Destaque individual

Um dos principais destaques no elenco do Al-Ahly é Emam Ashour. O jogador de 27 anos chegou ao Al-Ahly em 2022 e é o artilheiro da equipe na temporada 2024/25. Apesar de ser um meia de origem, Ashour joga aberto pelos lados e mais próximo do gol. Com os espaços e o talento, lidera a artilharia do clube com 15 gols até o momento, sete a mais que seu companheiro mais bem colocado na estatística.

O que esperar no Mundial?

Com as características apresentadas pelo Al-Ahly, é provável que o time atue no Mundial com uma postura mais defensiva. Diante de Inter Miami, Palmeiras e Porto, a tendência é de que os contra-ataques sejam a principal arma ofensiva do clube egípcio no torneio. Aproveitando os espaços deixados pelos adversários, o Al-Ahly pode ser uma zebra e tanto no Mundial de Clubes.