Jogador do Ulsan HD faz elogio ao Fluminense: ‘Jogam um ótimo futebol’

Em entrevista coletiva organizada pela FIFA, o meia Darijan Bojanic, do Ulsan HD, revelou suas expectativas para o Mundial de Clubes e comentou sobre os adversários do clube sul-coreano na primeira fase. Ao ser perguntado sobre o Fluminense, o meia reconhece que não acompanha o futebol brasileiro de perto, mas revelou boas impressões sobre o Tricolor carioca.

— Eu apenas me lembro de ver eles contra o Manchester City, eu acho que foi. E eles jogam um ótimo futebol, os jogadores são muito bons. Também temos alguns brasileiros no nosso time, e eles dizem que é um time muito bom — disse o jogador.

Darijan Bojanic, do Ulsan, em entrevista coletiva organizada pela FIFA (Foto: Reprodução/FIFA)

Sem falar coreano, Bojanic admite não acompanhar o que a mídia local tem dito sobre a disputa do Mundial, mas acredita que o torneio representa muito para o clube e para a Coreia do Sul.

— Eu não entendo o que a mídia está escrevendo aqui, porque não conheço a língua, mas acho que é uma grande coisa para a Coreia, como país, ter um time jogando lá. E é muito grande para o Ulsan, como cidade e clube. Então, seria louco se as pessoas não estivessem empolgadas — afirmou.

O jogador, que já disputou mais de 50 partidas pelo Ulsan HD, com cinco gols e nove assistências, reconhece a dificuldade da competição, mas prefere manter os pés no chão. Para ele, o melhor caminho é adotar uma abordagem cautelosa, encarando o Mundial de Clubes jogo a jogo, sem estabelecer metas específicas desde o início.

— Sabemos que será difícil. Não acho que devemos colocar um objetivo fixo no que queremos fazer. Vamos levar jogo por jogo, mas acredito no nosso time. O futebol coreano é bom. Acho que muitas pessoas subestimam por ser na Ásia, longe da Europa, mas há bons jogadores aqui. Honestamente, muitos da K-League poderiam jogar na Europa — revelou o atleta.

Sobre os adversários, Bojanic destacou o Borussia Dortmund como o maior desafio do time sul-coreano no grupo F do Mundial.

— Provavelmente, o Dortmund será a melhor partida. É a melhor equipe do grupo. Será interessante ver o quão bons eles são — destacou Bojanic.

Já sobre o Mamelodi Sundowns, possível rival africano no torneio, o sueco demonstrou respeito ao adversário

— Eu sei que eles são um bom time. Não conheço muito sobre o futebol da África do Sul, mas se estão no Mundial, é porque são fortes. Se perderam a final da Champions Africana, eles vêm provavelmente com sede de vingança — finalizou o jogador.