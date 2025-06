O técnico Kim Pan-gon, do Ulsan HD, expressou sua ambição de levar o clube sul-coreano às oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O Ulsan está no Grupo F e vai enfrentar Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns.

- Sabemos que muitos sul-coreanos estarão na torcida, então queremos fazer o nosso melhor para que eles se sintam orgulhosos - declarou Kim. O treinador vê o confronto de estreia contra o Mamelodi Sundowns como decisivo para as chances de classificação.

Adversário do Fluminense na fase de grupos

O Fluminense, campeão da CONMEBOL Libertadores 2023, terá pela frente um adversário que vem embalado: o Ulsan conquistou recentemente seu terceiro título consecutivo da K League 1, além de ter sido campeão da Liga dos Campeões da AFC em 2012 e 2020. As campanhas sólidas entre 2021 e 2023 garantiram ao Ulsan a vaga no Mundial através do critério de ranking.

A partida entre Fluminense e Ulsan será realizada no dia 21/06 (sábado), no Estádio MetLife, em Nova York, um duelo fundamental pro Tricolor.

Kim Pan-gon: de ídolo a técnico

Kim Pan-gon assumiu o comando do Ulsan em julho de 2024, após deixar a seleção da Malásia e ocupar o posto deixado por Hong Myungbo, que se transferiu para a seleção sul-coreana. Ex-jogador do clube, Kim fez história ao se tornar o primeiro ex-atleta do Ulsan a comandar a equipe profissional.

Mesmo chegando no meio da temporada, Kim conseguiu rapidamente reorganizar o elenco, potencializando sua competitividade e conduzindo o Ulsan ao pentacampeonato nacional.

Agora, com o foco no Mundial de Clubes, Kim quer que sua equipe mostre a força do futebol coreano na maior vitrine do futebol internacional.

- Faremos o nosso melhor para alcançar um bom resultado - afirmou o treinador. Apesar do grupo difícil, Kim Pan-gon acredita que o Ulsan pode competir em alto nível e buscar uma vaga nas oitavas de final.

Grupo F: grandes desafios pela frente

O Ulsan terá um caminho complicado na fase de grupos, encarando três adversários de peso:

• Mamelodi Sundowns (África do Sul), na estreia, em Orlando

• Fluminense, em Nova Iorque

• Borussia Dortmund, em Cincinnati