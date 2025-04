O Mundial de Clubes 2025 coloca o Fluminense diante de desafios complicados, como o jogo da estreia contra o Borussia Dortmund, mas além do tradicional clube alemão, o clube carioca pode ter outras dificuldades na competição, e um dos maiores pode vir do goleiro Jo Hyeonwoo, do Ulsan Hyundai. No clube desde 2020, Jo tem sido a principal figura em sua equipe, com atuações que o tornaram um dos goleiros mais respeitados da Ásia. Agora, ele terá a chance de brilhar no palco global, representando o Ulsan e tentando impedir que o ataque do Fluminense marque no confronto entre as duas equipes.

O Ulsan Hyundai, campeão da K League 1 em 2024, conquistou o título pela terceira vez consecutiva, somando 72 pontos. Durante a temporada, o time teve momentos de dificuldades, especialmente após a saída do técnico Hong Myungbo para a seleção nacional da Coreia do Sul, o que resultou em uma série de apenas sete pontos conquistados em 24 possíveis. No entanto, sob o comando de Kim Pangon, o Ulsan voltou a encontrar sua forma, encerrando o campeonato com uma impressionante sequência invicta de 11 jogos, o que garantiu o título de forma confortável.

Jo Hyeonwoo teve papel crucial nessa conquista, e sua temporada de 2024 consolidou ainda mais sua reputação como um dos melhores goleiros da Ásia. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada da K League 1, tornando-se apenas o segundo goleiro em 41 anos de história da liga a conquistar esse prêmio. O desempenho de Jo, com uma série de defesas decisivas, foi essencial para o título do Ulsan.

O goleiro já havia sido destaque em uma competição internacional de grande porte, a Copa do Mundo de 2018, quando, em uma atuação memorável, eliminou a Alemanha na fase de grupos com sete defesas em uma vitória por 2 a 0, que ainda reverbera como um dos grandes momentos da história recente da seleção sul-coreana.

No Mundial de Clubes 2025, o Ulsan Hyundai é um dos adversários do Fluminense no Grupo F, com as equipes se enfrentando em Nova York/Nova Jersey. Além do time brasileiro, Jo Hyeonwoo e seus companheiros também terão pela frente o Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns FC.

🌏 Ulsan HD (KOR) x Mamelodi Sundowns (RSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 19h (de Brasília)

🏟️ Orlando

🌏 Fluminense (BRA) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium